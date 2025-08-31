Balance del verano
El incremento de visitantes compensa la contención del gasto en Galicia
El tique medio y el número de noches de hotel baja en la comunidad
Mateo Garrido Triñanes
En Galicia el sector turístico va de récord en récord. Si el año pasado se batieron todos los registros tanto de visitantes como de pernoctaciones, las cifras del primer semestre de 2025, con un alza en la llegada de viajeros del 7,5%, dejan ver a las claras que la línea de crecimiento todavía no ha cesado. De hecho, la tendencia se ha mantenido en los meses de estío, con ocupaciones que han superado las previsiones del sector en muchos ayuntamientos de la franja litoral gallega.
Precisamente es ese sostenido incremento de visitantes el que está permitiendo al sector contrarrestar la moderación del gasto medio de cada uno de ellos. Así lo reconoce Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo: "En la restauración estamos notando una contención en el precio del tique medio que ha bajado y en la hotelería percibimos que el número medio de pernoctaciones tiende también a la baja. Sí es cierto que cada vez llega más gente y eso lo compensa".
Más allá de esta constricción del gasto, los incendios forestales que han asolado la provincia de Ourense han supuesto un importante jarro de agua fría para un modelo vacacional en auge en la comunidad desde la pandemia, el del turismo rural. "Hay establecimientos que han sufrido hasta 40 cancelaciones, lo que supone pérdidas de entre 6.000 y 8.000 euros", apunta Pardal. Es por ello que el sector aguarda que las compensaciones de la Xunta de Galicia a los damnificados por los fuegos les ayude a paliar el perjuicio económico que han supuesto las anulaciones de reserva.
