El economista Marc Vidal defiende que "mejorar la productividad es la llave maestra" para aumentar los salarios

Esta semana, el economista Marc Vidal ha alertado sobre el preocupante estancamiento salarial en España. Durante la emisión de 'Herrera en COPE', el experto en Transformación Digital comparaba la evolución de los sueldos con Irlanda.

Según los datos de la OCDE, los salarios en Irlanda han aumentado un 66% desde 1994. No obstante, en España tan solo han crecido un 2,76%, una brecha que "se ha multiplicado por diez", destaca el analista.

En este contexto, el economista ha publicado un vídeo en su canal de YouTube para abordar la siguiente pregunta: "¿Por qué los salarios siguen estancados desde hace 30 años?".

Vidal apunta que "hemos estado congelados en el tiempo salarial y ese desempeño sitúa a España como el cuarto pero entre los países de la OCDE". En este escenario, "es como si el poder de compra de un salario medio de 1994 y el de 2024 fueran casi idénticos".

Además, el economista descuenta la inflación "para reflejar el verdadero valor adquisitivo, el salario real y lo que de verdad puedes comprar con tu dinero". Para Vidal, la evolución del sector terciario "ha ido acompañada por una especialización en servicios de baja productividad".

"Es la llave maestra"

En la actualidad, el Salario Mínimo Interprofesional está situado en los 1.134 euros brutos mensuales. "Nuestra industria se ha encogido y lo que ha crecido, en general, son sectores que generan menor valor por trabajador", apunta Vidal.

"Lo cierto es que mejorar la productividad es la llave maestra que abre la puerta a esos salarios que necesita España a largo plazo para prosperar y para que las cifras macroeconómicas coincidan con otras", plantea el economista como solución al problema.

Finalmente, Vidal también destaca la tercerización como otro de los factores que más influyen en los salarios: "El empleo se ha desplazado cada vez más al sector servicios, como el turismo, el comercio o la hostelería".