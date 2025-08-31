El 'efecto Barcelona' se dispersa: los turistas se alojan fuera y reducen el gasto en la ciudad

El centro de Barcelona ha vuelto a ser este verano coto de los turistas (en ausencia del público local, que intenta evitar la zona). Imposible moverse por las Ramblas, tratar de acercarse a la Sagrada Familia o entrar en un vagón de metro en la línea L-4, la que recorre las playas de la ciudad. Pero las sensaciones que expresa el sector turístico, corroboradas por los últimos datos disponibles, aún provisionales, indican que, pese a que este año Catalunya va a volver a batir récords de visitantes, el gasto que hacen los viajeros en la capital se ha reducido.

Una de las primeras constataciones la han tenido los hoteles de lujo de la ciudad, que se han visto forzados a ajustar precios a media temporada para tratar de llenar sus habitaciones. Otra es la que tienen los usuarios de las líneas de Rodalies que conectan las poblaciones de costa con Barcelona, que van llenos de extranjeros que viajan a la capital a pasar solo el día, sin alojarse allí. "Está todo a tope, efectivamente, pero donde más se ha notado este verano ha sido en los municipios del litoral fuera de Barcelona... Allí los hoteles y la hostelería en general sí que están llenos", asegura Ester Sanahuja, portavoz del sector en el sindicato UGT.

La encuesta de Coyuntura Turística Hotelera hecha pública la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con información relativa al mes de julio, señala que la ciudad hospedó a de 906.522 personas, un 5,6% más que en el mismo mes de 2024. Pero las estancias fueron algo más cortas, pasando de 2,64 días a 2,46, un 1,3% menos que el año pasado. El Observatorio del Turismo en Barcelona ha constatado asimismo que el gasto medio por viajero, sin contar el alojamiento, había bajado a 99 euros al día este julio, algo que coincide con la percepción que tienen los trabajadores y responsables del sector: esta temporada han llegado viajeros con menor poder adquisitivo a Barcelona.