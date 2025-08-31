Canarias elimina la brecha entre temporada baja y alta

Una hora menos y 365 días de sol y playa. Mientras el resto del país acaba ahora su temporada alta y revisa números, Canarias se prepara para abrirla en octubre. Y eso ya no se traduce en malos veranos para el sector turístico isleño, que registra cada año mejores cifras. Esto ha permitido a la región acabar con la estacionalidad y con la brecha que existía antes entre temporadas.

La única época valle se concentra ahora entre Semana Santa y mediados de junio, cuando se nota un ligero descenso de visitantes, aunque incluso en esos meses el Archipiélago mantiene niveles de ocupación que muchos destinos envidiarían.

El destino cada vez convence a más clientes europeos y peninsulares. Así lo reflejan los datos: la tasa de ocupación en julio superó de media el 80%, los hoteles y apartamentos de Canarias ingresaron un 8,66% más que en el mismo periodo de 2024 y los aeropuertos canarios cerraron el mes con 4,6 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 6,3% respecto al mismo mes de 2024.