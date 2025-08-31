Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balance del verano

La restauración en Baleares avisa de una caída del 20% en agosto por la bajada de clientes

El turismo alemán y el británico se resienten en julio y agosto

Grupos de personas fotografían el atardecer en Ses Variades, a 10 de agosto de 2022, en Ibiza, Baleares (España).

Grupos de personas fotografían el atardecer en Ses Variades, a 10 de agosto de 2022, en Ibiza, Baleares (España). / Germán Lama - Europa Press - Archivo

Myriam B. Moneo

Palma (Diario de Mallorca)
La expectación es máxima en Baleares sobre el cierre de la temporada. De enero a junio el gasto ha crecido el doble que la llegada de visitantes, han llegado casi 8 millones de turistas nacionales e internacionales, un 3,3 % más, y han dejado unos 8.744 millones de euros (+6,1%), según el Instituto de Estadística de las Illes Balears (Ibestat). Julio ha seguido esa senda: con más de un 86% de ocupación y rozando 11 millones de pernoctaciones, como un año atrás, pero saltan las alarmas por los precios.

“Hemos tocado techo”, advierte un hotelero. “Han subido muchísimos hoteles, vuelos y restaurantes”, observa otro. Los pasajeros que pasan por el aeropuerto de Palma es otro termómetro, julio cerró con 4,5 millones, con una caída del 0,1%. Solo se oyen lamentos de los restauradores, su patronal CAEB Restauración apunta al bajón de hasta un 20% en agosto tras un buen julio. Lo cierto es que la temporada se califica como “más complicada”. El turismo alemán y el británico, los principales, se resienten en julio y agosto, aunque se esgrime que la diversificación de mercados compensa su caída.

