Balance del verano
La restauración en Baleares avisa de una caída del 20% en agosto por la bajada de clientes
El turismo alemán y el británico se resienten en julio y agosto
Myriam B. Moneo
La expectación es máxima en Baleares sobre el cierre de la temporada. De enero a junio el gasto ha crecido el doble que la llegada de visitantes, han llegado casi 8 millones de turistas nacionales e internacionales, un 3,3 % más, y han dejado unos 8.744 millones de euros (+6,1%), según el Instituto de Estadística de las Illes Balears (Ibestat). Julio ha seguido esa senda: con más de un 86% de ocupación y rozando 11 millones de pernoctaciones, como un año atrás, pero saltan las alarmas por los precios.
“Hemos tocado techo”, advierte un hotelero. “Han subido muchísimos hoteles, vuelos y restaurantes”, observa otro. Los pasajeros que pasan por el aeropuerto de Palma es otro termómetro, julio cerró con 4,5 millones, con una caída del 0,1%. Solo se oyen lamentos de los restauradores, su patronal CAEB Restauración apunta al bajón de hasta un 20% en agosto tras un buen julio. Lo cierto es que la temporada se califica como “más complicada”. El turismo alemán y el británico, los principales, se resienten en julio y agosto, aunque se esgrime que la diversificación de mercados compensa su caída.
- España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- El día festivo 'secreto' de media Catalunya: más de 100 municipios hacen fiesta este lunes de septiembre
- La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria