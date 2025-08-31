Asturias, a por un verano de diez a la espera de ver el impacto del fuego

Asturias va camino de completar un verano de diez. El sector turístico coincide en señalar en general que julio y agosto, sobremanera este último mes, han sido más que buenos en cuanto a visitantes y pernoctaciones (no hay tanto optimismo en cuanto al gasto por persona). No obstante, está por cuantificar el impacto que han tenido los incendios declarados a mediados de agosto, justo en la semana tradicionalmente de mayor afluencia, la del puente festivo de la Asunción.

De momento, respecto a julio, el Gobierno del Principado ya tiene balance y, como se esperaba, es muy positivo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las estancias se alargan cada vez más y hubo 1,22 millones de pernoctaciones, un 4,8% más en la estancia media por visitante.

Ana Llano, presidenta de la Asociación de turismo rural de Fuentes del Narcea, en el suroccidente asturiano, la principal zona afectada por los incendios, respira aliviada porque cree que el fuego no ha afectado mucho. "Turísticamente hablando, en general, no hubo grandes consecuencias. Sí que hubo cancelaciones el primer fin de semana, el de mayor afectación. Luego no, aunque sí que ha llamado mucha gente preocupándose", explica. Fernando Corral, responsable de alojamientos en la patronal de hostelería y hotelería Otea, no oculta su preocupación: "En las zonas donde impactó el fuego tiene efecto, presente y futuro también. Hay anulaciones y caída de reservas...".

Asturias cerró 2024 con su mejor registro turístico de la historia, con récord de visitantes y estancias: 2,83 millones y 6, 72 millones, respectivamente, lo que supuso un incremento del 3,2% y del 1,4%, en relación con 2023.