¿Qué territorios en España se acercan al pleno empleo?

Si bien España continúa siendo el país de la Unión Europea con mayor número de parados, en alguno de sus territorios el paro empieza a desaparecer. La mejoría durante el actual ciclo económico del mercado laboral, que ha seguido creciendo pese a las turbulencias generadas por la guerra de Ucrania, la crisis de precios o la reciente guerra comercial de Trump, ha permitido que el paro retroceda a su menor nivel desde la burbuja inmobiliaria, hace ya 13 años.

Territorios de la 'España vaciada' u otros de tradición industrial han visto como en esa coyuntura económica positiva su tasa de paro ha bajado por debajo del 7 u 8%, el umbral que históricamente se ha asociado en España con el pleno empleo. No obstante, ciertos desequilibrios del mercado de la vivienda o del sistema público de cuidados amenazan con impedir que esas tasas de paro sigan bajando y se equiparen a la de economías más avanzadas de la Unión Europea, como Alemania o Francia.

España se encuentra actualmente en récords históricos de empleo. Durante el segundo trimestre del año se superaron los 22 millones de trabajadores en activo, según los últimos datos del INE. Nunca había habido tantos trabajadores operando de manera simultánea, ni siquiera durante los años del pelotazo previos a la crisis del 2008.

Ese contexto ha permitido que las tasas de paro disminuyan a un umbral cercano al 10%, una mejora sustancial respecto a los peores momentos de la Gran Recesión, pero que pese al récord de empleo todavía no es inferior a los niveles que había en 2008. Entonces sí se logró que, de media, España estuviera con un paro del 8%, referencia que no se lograba desde la década de los años 70 del siglo pasado. Si hoy en día la tasa de paro no ha bajado más es por la nutrida llegada de personas migrantes, que han ampliado la población activa y han asumido muchos puestos de trabajo que los locales no estaban asumiendo.

Lleida es la provincia con menor desempleo de toda España. Empezó el año con unos índices de paro equiparables a los de Alemania (3,4%) y su situación muy cercana al pleno empleo se debe a diversos factores. La escasa densidad demográfica (20 veces inferior a la de la provinica de Barcelona) o el liderazgo de sectores muy elásticos en mano de obra poco cualificada, como son el campo y la ganadería son dos factores que destacan los expertos.

En España hay otras provincias que podrían ubicarse dentro de lo que se conoce como la 'España vaciada' que también tienen tasas de paro por debajo del 7%. Es el caso de Lugo, Soria o Palencia, entre otros. Por otro lado, territorios como Álava, Cantabria, A Coruña, Gipuzkoa o Girona, que tienen en común un pasado industrial que les ha aportado recursos suficientes para forjar un presente de servicios de alto valor añadido.

Las provincias donde la tasa de paro es inferior a la media europea siguen siendo las menos. Aquellas con mayores niveles de desocupación se concentran especialmente en los territorios al sur de la M-30, pese a que la situación ha mejorado sustancialmente en la última década, especialmente en el actual ciclo expansivo post covid, y la fotografía es muy diferente a la que había durante la Gran Recesión, cuando territorios como Jaén o Cádiz superaban o fregaban el 40% de desempleo.

En zonas como Cáceres, Córdoba o Ciudad Real (todas entre el 16-17% de paro), si bien han mejorado mucho en los últimos años, todavía están muy lejos de esa promesa del ‘pleno empleo’ que viven ya otras latitudes.

¿Cómo es posible que haya zonas que acarician el pleno empleo mientras en otros territorios todavía se dobla o triplica la tasa de paro habitual en la UE? Expertos consultados coinciden en las limitaciones a la movilidad laboral que impone un mercado de la vivienda extremadamente tensionado y una red pública de dependencia paupérrima, en comparación con los estándares europeos.

Sindicatos y patronales coinciden en que los elevados precios de la vivienda dificultan que personas sin empleo y dispuestas a trabajar se desplacen a otros territorios donde hay demanda de sus servicios. Y es que si ese desplazamiento les implica dejarse un porcentaje elevado de su salario únicamente en el techo desincentiva dicha movilidad. En Baleares o la Costa Brava es habitual que falten camareros en temporada alta, cuando alquilar una habitación en determinadas poblaciones es inasumible para los sueldos que paga la hostelería.

La pobre inversión en cuidados (del 1% del PIB, según los últimos datos de la OCDE, donde la media es del 1,8%) también desincentiva la movilidad, ya que si una persona tiene que pagar más dinero en contratar a un cuidador de lo que puede ganar buscando un trabajo no se incorporará al mercado laboral.

El pleno empleo es positivo en términos sociales, ya que significa que quien quiere trabajar, lo hace. Pero también puede lastrar el crecimiento económico a futuro, ya que empresas que pudieren expandirse no lo harán porque no encuentran manos suficientes para hacerlo. Un problema propio de economías altamente avanzadas con el que hasta ahora España no ha tenido que lidiar..

Para seguir reduciendo los niveles de desempleo los sindicatos apuestan por activar a parados mediante mejores servicios públicos que permitan la movilidad laboral. Mientras que las patronales son partidarias de aumentar las obligaciones o incentivos para encontrar empleo a aquellas personas que están cobrando una prestación pública.