Inés Rosales, tortas que triunfan con una receta de hace 115 años

La compañía Inés Rosales cumple 115 años de vida produciendo al día 300.000 unidades de sus tortas de aceite de oliva, que siguen protagonizando los desayunos y meriendas de muchos hogares españoles. De hecho, la empresa sevillana, que cuenta con una plantilla de 145 trabajadores, vende el 80% de su producción en este país, lo que confirma que la tradición sigue imponiéndose en los hábitos de consumo.

Una tradición que conjuga con la innovación a través de la generación de nuevos productos y nuevos formatos que han conquistado los paladares y a los chefs más allá de nuestras fronteras, como explica Ana Moreno (Cádiz, 1972), la mayor de los cinco hijos del presidente de Inés Rosales, Juan Moreno, y responsable de Comunicación, Brand Manager, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad.

Las tortas de aceite de naranja son muy codiciadas en EEUU por su buena combinación con el queso, mientras que entre los próximos lanzamientos de la empresa figura una torta con pimiento espelette. Además, son muchos los restaurantes que incluyen sus diferentes variedades entre sus propuestas.

En la despensa de Oprah

A ello se une a la última propuesta de Inés Rosales, un cracker salado que ya se vende en España y que lleva también al país norteamericano. De hecho, la variedad con cacao y pimienta cayena ha sido elegida por la presentadora Oprah Winfrey como una de sus Oprah’s Favorite Things 2024, un listado en el que recomienda todo tipo de productos.

La compañía, que cuenta con filiales en EEUU y el Reino Unido, cerró 2024 con 19 millones de euros en ventas, el 9% más que el año anterior, si bien este resultado se debió fundamentalmente a la subida del coste del aceite de oliva, que en parte se repercutió en el precio. El resultado de los recursos generados por la actividad en 2024 estuvo por encima del 10%.

Los aranceles con los que amenaza el presidente estadounidense, Donald Trump, son un hándicap, pero, dado todo el trabajo realizado para desembarcar con fuerza en ese país, la compañía asumirá una parte del incremento de los precios y la otra se trasladará al consumidor norteamericano. «En ese equilibrio estamos permanentemente testeando. La filial te permite, en primera persona, con toda la red que tenemos de distribución, estar constantemente adaptándonos para que eso no se traslade en una bajada del consumo», indica Moreno.

La empresa estuvo a punto de desaparecer en los 80, pero hoy su planta de Castilleja de la Cuesta produce al día 300.000 unidades

Más de un siglo después de su puesta en marcha, Inés Rosales comercializa sus productos en más de 35 países. En 2025, espera aumentar el volumen de ventas en exportación, tras vender un total de 11 millones de unidades de tortas de aceite -que se elaboran bajo el reconocimiento de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) por la UE- y 450.000 kilos de otras variedades de sus productos en 2024. La firma tiene el foco puesto en la entrada en nuevos países, como los nórdicos, con productos a medida (ya triunfaron sus tortas de canela y jengibre en Navidad), aunque primero quiere consolidar el mercado.

La empresa que hoy consigue esos números con el precio de paquetes de seis tortas a apenas 2 euros surgió gracias a la inquietud de Inés Rosales Cabello, una visionaria. En los albores del siglo XX, pocas mujeres estaban al frente de un negocio. Ella fue pionera con sus tortas de aceite, que vendía en el cruce de caminos que en 1910 -cuando nació su empresa- era La Pañoleta, punto de paso de los que iban a Sevilla capital desde localidades cercanas en la ruta hacia Huelva y que era elegido por muchos viajeros para descansar.

«La necesidad agudizó su ingenio», señala Moreno, quien rememora que Rosales detectó que la competencia eran vendedores de pan, magdalenas, bizcochos, que se ponían duros y no aguantaban un viaje, y su producto sí. Entonces, Castilleja de la Cuesta solo tenía 2.000 habitantes, pero fue allí donde arrancó con su fábrica, donde se elaboraba tortas de forma artesanal y se vendían a precio popular.

100% familiar

115 años después, esta empresa centenaria, 100% familiar, continúa en pie gracias al buen ojo de un marino mercante gaditano. La muerte prematura de la creadora de las tortas de aceite y la falta de relevo en generaciones posteriores hicieron que la marca estuviera a punto de perderse a principios de los años 80 del pasado siglo. A Juan Moreno, cuenta su hija, le llegó la oportunidad de recuperar la firma «y no dudó en rescatar los productos que había en el mercado, recompró lo que pudo de las tiendecitas de las provincias donde pudo llegar con una furgoneta y prometió que le iban a devolver unas legítimas y acreditadas tortas de aceite a Inés Rosales en menos de una semana». A partir de ahí generó una confianza y un reconocimiento del producto y un relanzamiento que ya fidelizó sobre todo con los andaluces y los españoles que habían viajado. Comenzó en marzo de 1985, con 13 personas.

«En esa evolución siempre hemos respetado el origen y la torta original, aunque por productividad había que hacer las tortas más competitivas para que efectivamente el precio pudiera seguir siendo ese gancho de un producto que no tiene una descripción concreta porque no es una categoría: no somos galletas, no somos crackers, somos tortas de aceite, lo que es una fortaleza por ser únicos pero también a veces una debilidad, ya que quien no conoce qué es una torta de aceite no puede decidir o darle una oportunidad», relata Moreno.