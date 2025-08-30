Delivery Hero asegura que mantiene su compromiso con Glovo pese a los 450 millones de euros en multas en España

Delivery Hero, la matriz de origen alemán dueña de Glovo, ha asegurado que mantiene su compromiso de operar con su filial española tras dejar en el aire su continuidad debido a los 450 millones de euros en sanciones que pesan sobre la compañía de las mochilas amarillas por sus reiterados incumplimientos de la normativa laboral, según ha informado Reuters.

El informe del primer semestre del año que la corporación elaboró para sus inversores manifestaba "una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovoapp23 S.A., España, para continuar como empresa en funcionamiento". La deuda que Glovo acumula con la Seguridad Social y que sigue aumentando sumado a la transición a un modelo de repartidores asalariados alimentan esta incertidumbre manifestada por la matriz.

Pese a admitir que los cargos y las sanciones podrían amenazar su capacidad para operar en España, Delivery Hero ha manifestado que "mantienen su compromiso con la operación de Glovo en España". "Por supuesto, existen costes asociados a esto y al modelo de contratación anterior, pero estamos trabajando en ello y nos encontramos en una posición financiera sólida, como lo demuestran nuestros resultados del primer semestre", explican a Reuters.

Delivery Hero tiene 618,2 millones de euros provisionados para pagar potenciales multas futuras u otro tipo de imprevistos, entre ellos ese incremento de deudas de Glovo con la Seguridad Social española, según refleja su informe a inversores.

El portavoz de la corporación también afirmó que el negocio español está logrando "grandes avances".

Pendiente de lnspección de Trabajo

La Inspección de Trabajo tiene pendiente notificar a Glovo la resolución definitiva de una ola de actuaciones que tuvieron lugar durante los dos últimos años en las principales ciudades de España. El pasado diciembre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hizo público que los inspectores habían detectado unos 60.000 repartidores que ejercían como falsos autónomos, si bien no desveló cuánto dinero vía cotizaciones y cuánto dinero vía sanciones debería abonar Glovo en consecuencia. La compañía ya ha ido incorporando a su plantilla a gran parte de esos 'riders' regularizados, sin bien a fecha de hoy los importes de la multa -que será la más alta de la historia de la Seguridad Social- no se han conocido.