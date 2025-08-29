Ahorrar dinero
El método poco conocido para encontrar vuelos baratos sin cambiar de destino
Las aerolíneas pueden tener políticas en contra de este tipo de viajes y pueden aplicar multas o sanciones a los pasajeros a los que pille haciéndolo
El truco de coger un vuelo a una ciudad fantasma para ahorrar
¿Cómo puedes conseguir un vuelo barato? Siempre se ha dicho que volar en martes sale más a cuenta. O, al menos, que hacerlo entre semana abarata mucho el precio del billete. O que coger los trayectos de avión con antelación también resulta más rentable. O justo lo contrario: hacerlo en el último momento.
También se habla de que comprar los billetes de avión un martes o un miércoles abarata el precio.
Lo cierto es que hay distintos factores para conseguir precios más económicos para nuestros vuelos. Por ejemplo, la flexibilidad para viajar, tanto a diferentes destinos como en distintos momentos del año o la semana. O buscar los vuelos usando el 'modo incógnito' en el navegador, para que la aerolínea o el buscador no capte tu interés en un destino y/o unas fechas y te suba los precios.
Compra más asequible
Pero hay una práctica que se ha puesto de moda en los últimos años y que las aerolíneas no quieren que se extienda. Se trata de comprar vuelos a ciudades ocultas. Este sistema consiste en comprar un billete de avión con un itinerario que incluya una escala a una ciudad intermedia y quedarte en esa ciudad en la que haces escala, perdiendo el trayecto que conecta esa ciudad con el destino final adquirido.
Por ejemplo, si deseas volar a Madrid desde Barcelona, coges un vuelo barato a Lisboa (Portugal) con escala en Madrid, y te quedas ahí.
La fórmula de hacerlo es sencilla: entras en un buscador de vuelos en internet o en las páginas web de las aerolíneas y encuentras una ruta barata con escala (o escalas) en la ciudad a la que realmente deseas volar.
Obviamente, debes asegurarte de que el vuelo completo sea más barato o más conveniente que el vuelo directo.
Salir del aeropuerto
Al llegar a la ciudad intermedia, simplemente abandonas el aeropuerto en lugar de tomar el vuelo de conexión a tu destino final.
Debes tener en cuenta que esta práctica puede tener consecuencias negativas y puede estar en contra de los términos y condiciones de las aerolíneas.
De hecho, si no tomas un vuelo de conexión, es posible que la aerolínea cancele automáticamente el vuelo de regreso, lo que podría causar problemas si tienes planes para volver a tu destino inicial de la misma forma.
Política en contra
Sin embargo, la Agencia Estatal de Navegación Aérea (Aesa) indica que la llamada cláusula de 'no show' -que podría traducirse como 'no presentarse'- "no es considerada como una denegación de embarque de acuerdo al Reglamento (CE) 261/2004". Es decir, que en principio una aerolínea no puede denegarte el derecho a embarcar en uno de los trayectos parciales de tu vuelo aunque no realices todo el viaje completo.
Las aerolíneas pueden tener políticas en contra de los vuelos a ciudades ocultas y pueden aplicar multas o sanciones a los pasajeros a los que pille haciéndolo. Y, en todo caso, hay que tener cuidado con el equipaje. Si vas a facturar equipaje, en el mostrador de facturación te pueden poner problemas.
Si la aerolínea no permite facturar solo hasta la ciudad intermedia de ninguna de las maneras, no podrás facturar el equipaje y deberás volar con equipaje de mano.
