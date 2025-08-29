Vuelos gratis para visitar Tailandia: estas son las condiciones

Tailandia es uno de los destinos vacacionales más famosos del mundo. Conocer su costa y perderte por la infinidad de playas con las que cuenta es un plan soñado para muchos y cada año cuenta con millones de visitantes. Sin embargo, este año puede ser que se convierta en el destino perfecto... pero para otoño.

El Ministerio de Turismo y Deportes de Tailandia ha propuesto regalar billetes de avión domésticos a 200.000 viajeros internacionales que lleguen al país entre septiembre y noviembre.

Esta novedosa campaña, llamada 'Buy International, Free Thailand Domestic Flights' pretende impulsar la economía durante la temporada baja y fomentar el turismo en destinos menos visitados del país.

Un vuelo internacional y vuelos locales gratuitos

Para optar, se necesitará un billete de vuelo internacional y, a cambio, el Gobierno tailandés cubrirá el precio de los vuelos internos de ida hasta 1.750 bahts (46,26 euros) y de ida y vuelta hasta 3.500 bahts (92,52 euros).

La campaña prevé destinar 700 millones de bahts para financiar los billetes de avión domésticos solo para los turistas que lleguen del extranjero al país. Según la propuesta inicial, los viajeros recibirán, además del subsidio, poder viajar con hasta 20 kilos de equipaje facturado.

Las compañías de vuelo que participarán de esta campaña serán Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air y Thai Vietjet.

La campaña, aun por confirmar

El plan todavía necesita la aprobación final del Gobierno tailandés y no se podrá reclamar los vuelos gratuitos de esta campaña si el vuelo internacional a Tailandia se ha reservado antes del anuncio.

Por ahora, también falta por confirmar la fecha exacta de inicio de la campaña y el procedimiento para aplicar al beneficio, ya que podría ser directamente en la aerolínea o mediante agencias online.