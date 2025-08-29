Alerta por la conocida como “ley del hielo” en el trabajo: cuál es la solución

Es uno de los atajos para conseguir la salida de un trabajador de una empresa. Y con el menor coste posible. Es el negocio redondo: te deshaces de una persona incómoda o que no funciona como se desea o espera evitando pagar indemnización por despido. Este fenómeno tiene un nombre, acuñado por los abogados de manera informal en redes sociales. "Ley del hielo. El objetivo es sencillo, lograr que sea el trabajador el que coja la puerta y se vaya por decisión propia.

Uno de ellos es Sebastián Ramírez, que bajo el seudónimo de @leyesconsebas en TikTok alerta de que es una práctica más habitual "de lo que cabría esperar en España", aunque no es un proceso irreversible.

¿Qué es la "ley del hielo"?

No es exactamente el famoso mobbing laboral, que implica un grado importante de acoso repetido y violencia psicológica, sino algo más sutil. Basta con que no te dirijan la palabra o te oculten información básica para el desempeño de tu puesto de trabajo. "Ocurre más de lo que la gente se piensa", dice Ramírez.

Es algo bastante recurrente, reconoce: "Los trabajadores las sufren y llegan haciéndose consultas en las que detecto claramente lo que les está haciendo [la empresa]".

Señales de alerta y qué se puede hacer

Siempre es delicado detectar cuándo estás comenzando a ser una víctima de esta práctica, pero siempre hay señales de que la empresa está tratando de empujarte a salir de la compañía.

Uno de los termómetros más fiables es una sobrecarga de trabajo sobrevenida. De repente, tus quehaceres aumentan de la noche a la mañana y, en principio, sin ningún motivo aparente que lo justifique. O al menos que explique por qué recae sobre una persona sola.

Más alertas: un estancamiento profesional que se alarga en el tiempo, evaluaciones negativas o sesgadas y la no puesta a disposición de recursos que podrían ser útiles para el desempeño. En otras palabras, convertirse de facto en un cero a la izquierda.

¿Qué se puede hacer? El abogado Sebastián Ramírez recuerda que, aunque pudiera parecer lo contrario, tienes algunas armas. "Tienes que solicitar el autodespido y marcharte con indemnización y paro, demostrando lo que te estaban haciendo en tu trabajo", explica.

El soporte con el que cuentas es el propio Estatuto de los Trabajadores, que ampara la salida con indemnización si se demuestra que ha existido acoso o una modificación sustancial de las condiciones laborales. Para ello hay que recopilar pruebas que lo acrediten y rebelarte. "No tienes por qué aguantar en silencio: infórmate, actúa y defiéndete, porque tu bienestar y tu trabajo merecen respeto", concluye.