Coste de la vida

La estabilización del precio de los alimentos deja el IPC de agosto en un 2,7% por segundo mes consecutivo

España sigue siete décimas por encima de la previsión de inflación marcada por el Banco Central Europeo, situada en el 2%

La moderación de precios de los alimentos frescos contribuye a contener en el 2,7% el IPC de julio

Imagen de archivo de una frutería en un mercado de Barcelona. EFE/Quique García

Imagen de archivo de una frutería en un mercado de Barcelona. EFE/Quique García / Quique García / EFE

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los precios se han mantenido estables este agosto en España cuando, como ya ocurrió también en julio, registraron un aumento del 2,7% interanual, en relación al mismo mes de 2024, según el dato adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) que ha dado a conocer este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El buen comportamiento del coste de los alimentos ha sido clave para que se produjera esta estabilidad, que, pese a todo, sigue manteniendo a España siete décimas por encima de la previsión de inflación marcada por el Banco Central Europeo, situada en el 2%.

Así, según destaca el Ministerio de Economía, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han disminuido más este agosto que en agosto de 2024. También ha contribuido el hecho de que la electricidad haya subido con una intensidad inferior a la de hace un año, pese a que los carburantes se han abaratado menos.

El IPC subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, ha avanzado, eso sí, una décima, hasta el 2,4%, según el mismo cálculo interanual. Y aunque el Gobierno subraya que "la estabilidad de los precios y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo", los sindicatos y otras organizaciones empresariales llevan ya un tiempo recordando que en el cálculo debería incorporarse, en alguna medida, el coste de comprar una vivienda, cuyo precio sufrió un aumento del 12,2% interanual en el primer trimestre de 2025.

Algunos analistas recuerdan, asimismo, que pese a que "la economía española mantiene un buen ritmo de crecimiento, este es de menor magnitud que en los trimestres anteriores".

