La CNMV nombra a Juan Rodríguez de la Rúa Puig nuevo director del servicio jurídico

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha nombrado a Juan Rodríguez de la Rúa Puig nuevo director general del servicio jurídico y secretario del consejo. El nombramiento tendrá efectos desde el 1 de septiembre, según ha informado el organismo a través de un comunicado, y se hará en sustitución de la actual la directora y secretaria jurídica, Patricia Muñoz González-Úbeda, que ocupaba el cargo desde 2021.

Estructura organizativa de la CNMV / CNMV

Quién es Juan Rodriguez

Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) en el año 2006, Juan Rodríguez de la Rua inició su carrera profesional en el despacho internacional Linklaters, donde durante casi cuatro años ejerció como abogado especializado en Derecho Mercantil, Financiero e Inmobiliario. Posteriormente, tras superar con éxito la oposición, ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado (2013), donde ha desarrollado una trayectoria diversa en distintas áreas del ordenamiento jurídico.

Su experiencia en la Abogacía del Estado incluye responsabilidades en Derecho Administrativo, Contencioso-Administrativo, Tributario, Civil y Penal, con destinos en Valencia (2014-2016) y Madrid (2016-2022). Entre sus funciones más destacadas se encuentra su ejercicio como Abogado del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cargo en el que representó los intereses del Estado español en asuntos de especial relevancia comunitaria.

Recientemente, desde octubre de 2022, ocupaba el puesto de Director General Adjunto del Servicio Jurídico y Vicesecretario del Consejo de la CNMV, donde combinaba su experiencia en derecho nacional e internacional con el asesoramiento jurídico en el ámbito de los mercados financieros y de capitales.

Patricia Muñoz dejará el cargo a partir del 1 de septiembre

De la Rua cubrirá el cargo que Patricia Muñoz González-Úbeda (Madrid, 1976) ocupaba desde desde mayo de 2021, con el que coronó una trayectoria de más de dos décadas en la Abogacía del Estado y en distintos puestos de responsabilidad en la Administración.

Licenciada en Derecho con especialidad jurídico-empresarial por la Universidad San Pablo-CEU (1999), Muñoz accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en 2004. Sus primeros destinos fueron en Ciudad Real y Valencia, donde ejerció funciones en derecho administrativo y contencioso-administrativo. Paralelamente, fue profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad de Ciudad Real (2005-2006).

Entre 2008 y 2011 trabajó como Abogado del Estado-Adjunto en el Ministerio del Interior, para posteriormente pasar a la Audiencia Nacional (2011-2013), en el área económico-financiera, donde además coordinó el convenio de la Abogacía del Estado con la CNMV.

Su vinculación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores se remonta al año 2013, como Directora del Departamento del Servicio Contencioso y Régimen Sancionador y Vicesecretaria del Consejo, cargo que ocupó hasta 2017. Ese año fue nombrada Directora General Adjunta del Servicio Jurídico y Vicesecretaria del Consejo, antes de asumir la dirección general del servicio en 2021.

¿Por qué ha dejado el puesto?

La CNMV ha expresado este viernes su reconocimiento a Patricia Muñoz por la labor desarrollada durante los once años en los que ha ocupado la Dirección General, en los que "ha contribuido decisivamente a la calidad de los pronunciamientos de la CNMV y a la reputación de la institución".

Tal y como avanzó el diario ABC hace dos semanas, Muñoz presentó su cese con la intención de abandonar el organismo a finales de julio. Una salida que estaba planificada para después de haber dejado resuelta la autorización del folleto de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Sin embargo, la decisión del banco de posponer la entrega de un nuevo documento retrasó los tiempos y obligó a la jurista a permanecer en el cargo unas semanas más.

Ahora, la decisión de Muñoz responde a su voluntad de abrir una nueva etapa profesional fuera del supervisor, tras meses en búsqueda activa de nuevos proyectos. Su próximo destino será Analistas Financieros Internacionales (AFI), donde continuará su carrera en el sector privado.

¿Y quién ocupará el cargo que deja Rodríguez de la Rua como director adjunto y Vicesecretario? Lo hará otra abogada del Estado, María Dorronsoro Alberdi, que hasta ahora secretaria del consejo de administración de la empresa pública Enisa (Empresa Nacional de Innovación), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo.