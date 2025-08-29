Los accidentes laborales mortales aumentan un 44% en Catalunya y dejan hasta julio 52 fallecidos

Un total de 52 catalanes han muerto en lo que va de año en accidentes laborales. Los últimos datos recopilados por el Departament de Treball, que comprenden los siniestros confirmados entre enero y julio, constatan una media de más de siete muertos al mes y revelan un incremento muy sustancial de la siniestralidad respecto al año pasado. Esta ha aumentado un 44% y destaca especialmente el repunte de decesos en la construcción (+180%) y, en menor medida, en la industria (+100%).

En total, sumando los accidentes mortales y no mortales, los que causaron baja de trabajadores y los que no, durante los siete primeros meses del año se han registrado 120.131 siniestros laborales.

La evolución de los accidentes laborales suele fluctuar en paralelo a la actividad económica. A más actividad, mayor número de accidentes. No obstante, este 2025 el número de siniestros mortales está registrando un incremento especialmente anómalo y que amenaza con ir a más. Solo en las últimas semanas se conocieron dos siniestros especialmente significativos.

Por un lado, la muerte de un temporero mientras recogía fruta en una finca cerca de Alcarràs a más de 40 grados. La primera autopsia ya confirmó el golpe de calor y actualmente la Inspección de Trabajo está investigando el suceso. A este golpe de calor puede sumarse la de la trabajadora de la limpieza municipal de Barcelona, que se desvaneció al llegar a casa tras trabajar el último fin de semana de junio, durante la primera ola de calor del verano.

A estos dos decesos se suma el del operario de la fábrica de Ebro, en los terrenos de la antigua Nissan de Zona Franca. Las primeras informaciones apuntan a un posible problema en los sistemas de seguridad que provocaron que se le cayera una carga pesada encima. Es el segundo muerto en lo que va de año en dichas instalaciones, carentes de inversiones y actualizaciones durante la última etapa de Nissan.

Más allá de los 52 muertos, el Departament de Treball tiene registrados un total de 68.288 accidentes laborales en Catalunya de trabajadores que causaron durante los siete primeros meses del año. Son unos 1.000 menos que hace un año para estas mismas fechas.

A estos cabe sumar otros 51.843 siniestros de trabajadores pero que no causaron baja, unos 2.000 menos que el año pasado. En total, entre enero y julio en Catalunya ha habido un total de 120.131 siniestros laborales. De estos, dos de cada tres tuvieron lugar en el sector servicios.

Esa tendencia, que suban los accidentes mortales pero bajen los leves y graves, preocupa tanto en la conselleria de Empresa i Treball como entre los agentes sociales.

Pendientes del "plan de choque"

El conseller Miquel Sàmper quiso hacer de la siniestralidad su primera medida en materia laboral de lo que va de legislatura. Para ello su equipo ha diseñado lo que han venido a bautizar como un "plan de choque" contra los decesos en el trabajo.

Entre las distintas medidas que este incorpora destaca la creación de un cuerpo de delegados de prevención especializados en pymes, financiado por la Generalitat pero compuesto por técnicos de las patronales y los sindicatos más representativos. El principal motivo por el que este plan, anunciado en mayo, todavía no está en marcha es por el rechazo de Foment del Treball a sumarse al mismo.

Desde la patronal liderada por Josep Sánchez Llibre consideran que financiar esos equipos que pretenden inspeccionar unas 1.000 pymes al año implica criminalizar a las empresas. Mientras, la otra gran patronal, Pimec, y los sindicatos CCOO y UGT están a favor y presumiblemente la conselleria deberá desbloquear en las próximas semanas la medida con un acuerdo parcial.