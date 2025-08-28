El Perte agroalimentario ha adjudicado ya más de 232 millones en ayudas, de las que el 30% han ido a empresas catalanas

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha adelantado este jueves que el Gobierno ya ha adjudicado ayudas por más de 232 millones de euros correspondientes al segundo Perte Agroalimentario. El 30% de estos fondos los han recibido empresas con sede social en Catalunya, ha indicado Hereu, que ha visitado las instalaciones de la avícola Avidel, en Lleida, perteneciente al Grupo Vall Companys.

El Perte Agro, ha detallado el ministro, tiene como "objetivo fortalecer la competitividad, la resiliencia y la sostenibilidad del sector agroalimentario, favoreciendo el empleo de calidad y el arraigo territorial de las empresas, muchas de ellas en zonas rurales". En la primera convocatoria de este Perte, entre diciembre de 2022 y el ejercicio de 2023, se adjudicaron 182 millones de euros a 286 proyectos. Y en la segunda convocatoria, dotada de 100 millones de euros en subvenciones y 200 millones en préstamos, ya se han adjudicado de forma definitiva 36 millones de euros a 56 iniciativas. Recientemente se han aprobado resoluciones provisionales por otros 14,5 millones de euros para 30 nuevos proyectos.

Hereu ha valorado la apuesta de las empresas por seguir ampliando sus inversiones industriales y reforzar la innovación, "especialmente en áreas estratégicas como la sostenibilidad, la economía circular y la transformación tecnológica". En su visita a Avidel, el ministro ha manifestado el apoyo a la modernización del sector y ha destacado el rol que desempeñan firmas como Vall Companys, que participa con proyectos en los sectores porcino y avícola, lo que ha afianzado como proveedor de primeras marcas en distribución y hostelería.

Más de ocho millones de euros

De hecho, Vall Companys, que ha recibido ayudas del Perte por más de ocho millones de euros, es el primer grupo europeo en producción porcina y el primer productor nacional en el sector avícola. La empresa es un grupo empresarial familiar, de tercera generación, con capital 100% español y con presencia en 11 comunidades autónomas (cuenta con más de 2.400 granjas asociadas y genera 8.150 empleos directos).

"La sostenibilidad y el bienestar animal son prioridades de futuro. Por ello, desde el Gobierno impulsamos las inversiones en reducción de emisiones y mejora de la competitividad en granjas integradas como esta de Avidel", ha añadido el ministro.