El Gobierno negocia la cogestión aeroportuaria con Cataluña, pero cierra la puerta a Baleares

El Gobierno de Pedro Sánchezha iniciado conversaciones con la Generalitat de Cataluña para avanzar hacia un modelo de cogestión en sus aeropuertos, mientras que mantiene bloqueada la misma posibilidad en Baleares, pese a las reiteradas peticiones que se han hecho a lo largo de los años desde las Islas.

En el marco de los compromisos alcanzados con ERC y tras los acuerdos de investidura en el Congreso, el Gobierno ha aceptado abrir una mesa de trabajo con la Generalitat para analizar un sistema de cogestión aeroportuaria. El plan contempla la creación de una autoridad específica para Cataluña y de un consejo rector con capacidad para intervenir en decisiones relacionadas con la planificación de infraestructuras, el impacto ambiental o la promoción económica vinculada a la red de aeropuertos catalanes, incluido El Prat.

En Baleares, sin embargo, el discurso es radicalmente distinto. Hace apenas unas semanas, el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, afirmó en una entrevista que “la cogestión no está sobre la mesa” y acusó al Govern de utilizar la saturación turística y el colapso de los aeropuertos como arma política contra el Ejecutivo central. Desde Moncloa se insiste en que la gestión seguirá en manos de Aena, aunque se mantiene la coordinación ordinaria a través de comités técnicos.

La reivindicación balear

La presidenta del Govern, Marga Prohens, había adelantado que uno de los temas centrales en sus reuniones con Sánchez sería precisamente la cogestión del aeropuerto de Palma, con el argumento de que permitiría gestionar de forma más ordenada la llegada de turistas y compatibilizar la actividad económica con la sostenibilidad ambiental.

A esta demanda se sumaron en el Parlament formaciones como Més per Mallorca o Més per Menorca, que incluso presentaron una propuesta para que los aeropuertos de Palma, Ibiza y Mahón pasaran a depender de una autoridad autonómica o insular. Entre sus planteamientos figuraba reinvertir parte de los beneficios de Aena en transporte público o en medidas de protección del territorio, denunciando que el modelo actual favorece los ingresos de la empresa estatal frente a las necesidades locales.

Un trato desigual

El contraste con Cataluña resulta llamativo. Mientras en esa comunidad ya se negocia el reparto de competencias, Baleares ve cerrada de antemano la puerta a cualquier debate. Para el Ejecutivo central, la situación balear no justifica un cambio en la gestión, pese a que los aeropuertos del archipiélago superan cada verano récords de pasajeros y afrontan problemas de saturación que afectan tanto a la movilidad de los residentes como a la calidad del servicio turístico.

La cuestión ha reavivado un debate recurrente en las islas: hasta qué punto Baleares debería tener un mayor control sobre sus infraestructuras estratégicas. El Govern insiste en que el archipiélago, por su condición insular y su dependencia del transporte aéreo, debería disponer de una participación directa en la gestión de sus aeropuertos. El Ejecutivo central, por contra, recuerda que la red de Aena es de interés general y que no se contempla, al menos por ahora, ningún modelo de cogestión fuera del marco de Cataluña.

En conclusión, el Gobierno abre una vía de cogestión en Cataluña con implicaciones de calado político y económico, mientras Baleares, que sufre cada año la presión del turismo masivo en sus aeropuertos, vuelve a quedarse fuera. Un escenario que intensifica la tensión entre Madrid y el Govern balear y que reaviva la sensación de agravio en el archipiélago.