Plataformas digitales
Delivery Hero deja en el aire la continuidad de Glovo, lastrada por más de 450 millones en multas
La matriz alemana de la empresa de reparto reconoce a sus inversores "una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovo para continuar como empresa en funcionamiento"
Barcelona
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
Delivery Hero, la matriz de origen alemán dueña de Glovo, deja en el aire la continuidad de la empresa de las mochilas amarillas. "Existe una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovoapp23 S.A., España, para continuar como empresa en funcionamiento", recoge el informe del primer semestre del año elaborado por la corporación para sus inversores.
