Delivery Hero deja en el aire la continuidad de Glovo, lastrada por más de 450 millones en multas

Delivery Hero, la matriz de origen alemán dueña de Glovo, deja en el aire la continuidad de la empresa de las mochilas amarillas. "Existe una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovoapp23 S.A., España, para continuar como empresa en funcionamiento", recoge el informe del primer semestre del año elaborado por la corporación para sus inversores.