Financiación del FLA
La Generalitat refinancia con seis bancos 3.500 millones de euros de deuda y se ahorrará 127 millones
La administración catalana cambia deuda que hasta ahora tenía con el FLA por deuda privada, por primera vez desde 2012, y logra así obtener unos intereses más bajos
Alícia Romero: "La Generalitat, por primera vez en años, vuelve a ser atractiva para los bancos y les pediremos 3.500 millones de euros"
Gabriel UbietoGabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
La Generalitat de Catalunya ha logrado refinanciar un total de 3.500 millones de euros que antes debía al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y ahora debe a entidades privadas. Entidades que le ofrecen intereses más bajos, con lo que se ahorrará 127,6 millones de euros a lo largo de los próximos 10 años, según ha hecho público este jueves la conselleria de Economia en un comunicado. La administración catalana culmina así el proceso que inició el pasado mayo, tal como avanzó la consellera Alicia Romero en una entrevista en EL PERIÓDICO, y vuelve a negociar deuda con entidades privadas tras década y media únicamente nutriéndose de instrumentos del Estado.
El Ejecutivo de Salvador Illa ha pactado la refinanciación con seis entidades bancarias de origen español, cuyo nombre no han desvelado por "motivos de confidencialidad", según argumentan desde la conselleria de Economia. En total, ha firmado siete préstamos a un tipo medio del 2,951%, 54,6 puntos básicos menos que el 3,497% del FLA 2023. Lo que, según las estimaciones de la administración catalana, le permitirá ahorrar un total de 127,6 millones de euros hasta 2035. El año que viene estima dejar de pagar 19 millones de euros.
Desde 2012, cuando entonces el Govern lo presidía Artur Mas, que la administración catalana únicamente se financia a largo plazo a través del FLA y ahora la conselleria de Economia ha logrado refinanciar parte de esa deuda contraída con bancos a un interés menor.
El próximo paso para completar esa normalización de las finanzas públicas catalanas es emitir deuda nueva directamente con los bancos. Es decir, no refinanciar la que ahora tienen contraída, sino directamente contratar nueva ya con entidades privadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- ¿RTVE bajo mínimos de audiencia? Los datos que desmienten la acusación de Lucía Etxebarría
- La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
- España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año