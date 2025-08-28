La Generalitat refinancia con seis bancos 3.500 millones de euros de deuda y se ahorrará 127 millones

La Generalitat de Catalunya ha logrado refinanciar un total de 3.500 millones de euros que antes debía al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y ahora debe a entidades privadas. Entidades que le ofrecen intereses más bajos, con lo que se ahorrará 127,6 millones de euros a lo largo de los próximos 10 años, según ha hecho público este jueves la conselleria de Economia en un comunicado. La administración catalana culmina así el proceso que inició el pasado mayo, tal como avanzó la consellera Alicia Romero en una entrevista en EL PERIÓDICO, y vuelve a negociar deuda con entidades privadas tras década y media únicamente nutriéndose de instrumentos del Estado.

El Ejecutivo de Salvador Illa ha pactado la refinanciación con seis entidades bancarias de origen español, cuyo nombre no han desvelado por "motivos de confidencialidad", según argumentan desde la conselleria de Economia. En total, ha firmado siete préstamos a un tipo medio del 2,951%, 54,6 puntos básicos menos que el 3,497% del FLA 2023. Lo que, según las estimaciones de la administración catalana, le permitirá ahorrar un total de 127,6 millones de euros hasta 2035. El año que viene estima dejar de pagar 19 millones de euros.

Desde 2012, cuando entonces el Govern lo presidía Artur Mas, que la administración catalana únicamente se financia a largo plazo a través del FLA y ahora la conselleria de Economia ha logrado refinanciar parte de esa deuda contraída con bancos a un interés menor.

El próximo paso para completar esa normalización de las finanzas públicas catalanas es emitir deuda nueva directamente con los bancos. Es decir, no refinanciar la que ahora tienen contraída, sino directamente contratar nueva ya con entidades privadas.