Política monetaria
El BCE solo considera algún posible “ajuste marginal” de los tipos de interés en lo que queda de 2025
Las actas de la reunión de julio del Banco Central Europeo desvelan que la autoridad monetaria da por casi finalizada la campaña de recortes en el precio oficial del dinero, situado en el 2%
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
Después de ocho recortes de los tipos de interés en sus últimas nueve reuniones previas -que han bajado a la mitad el precio oficial del dinero, hasta el 2%-, el Banco Central Europeo (BCE) consideró en el mes de julio que la corrección de la inflación "prácticamente ya ha llegado prácticamente a su fin" y con ella, la "campaña de recortes" del precio oficial del dinero, por lo que solo cabría esperar "posibles ajustes marginales para lo que resta de 2025".
Así figura en las actas sobre la reunión que el Consejo de Gobierno del BCE mantuvo el pasado 24 de julio -publicadas este jueves en la página web del banco central- , en la que el organismo presidido por Christine Lagarde decidió dejar sin cambios, en el 2%, la facilidad de depósito (tipo de interés de referencia del BCE).
La posibilidad de apenas "posibles ajustes marginales para lo que resta de 2025" a la que alude el BCE conecta con la expectativa de un nuevo recorte de 0,25 puntos en alguna de las tres reuniones que quedan antes de finalizar el año (septiembre, octubre y diciembre) que espera la mayor parte de los analistas, si bien el banco central irá decidiendo "reunión a reunión", en función de los datos recabados.
Final de ciclo de política monetaria
Ya en el mes de junio -cuando el BCE bajó los tipos en 0,25 puntos, hasta el 2%, el nivel más bajo desde diciembre de 2022- la presidenta del organismo, Christine Lagarde, avanzó que tras aquel recorte se estaba llegando "al final del ciclo de política monetaria que respondió a una serie de 'shocks' agravados, incluyendo la pandemia, la ilegítima guerra de Ucrania y la crisis energética".
Tras la reunión del 24 de julio -en la que se decidió mantener el precio del dinero sin cambios, en el 2%- , Lagarde repitió por dos veces: "No nos comprometemos de antemano con ninguna trayectoria de tipos de interés en particular". La presidenta del BCE remachó el mantra de que el organismo se guiará por un enfoque "reunión por reunión", dependiente de los datos y evitó anticipar una senda para los tipos de interés.
Ahora, la publicación de las actas correspondientes a la reunión del 24 de julio desvela que el Consejo de Gobierno acordó que la comunicación debía "mantener un tono prudente y neutral, y ser deliberadamente desinformativa sobre los tipos de interés".
No obstante, después de valorar que la inflación se encuentra actualmente en el objetivo a medio plazo del 2% y que, previsiblemente, alcanzará un mínimo del 1,5% en el primer trimestre de 2026, el Consejo de Gobierno del BCE constató que "dado que el ciclo desinflacionario previo prácticamente ha llegado a su fin, el debate ha pasado de la velocidad a la que deberían normalizarse los tipos de interés, como parte de una campaña de recortes, a posibles ajustes marginales para lo que resta de 2025, dadas las perspectivas económicas y la incertidumbre imperante".
