Los arquitectos técnicos ofrecen apoyo gratuito a los afectados por los incendios en España

Los incendios forestales que han arrasado más de 411.000 hectáreas en España durante julio y agosto han dejado tras de sí un balance devastador. El sector agrario estima que las pérdidas directas superan los 600 millones de euros, tanto en agricultura y ganadería como en apicultura.

Ahora, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) advierte de las graves consecuencias, también en el ámbito residencial. Porque aunque todavía no existen datos oficiales, advierten de que numerosas viviendas han resultado afectadas total o parcialmente en distintos puntos del país, especialmente en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Madrid.

Ante este escenario, el Consejo subraya la necesidad de abordar la rehabilitación post-incendio como una oportunidad para mejorar la seguridad de los hogares situados en la interfaz urbano-forestal (IUF). “No se trata solo de reconstruir lo perdido, sino de levantar viviendas más preparadas frente a un riesgo que seguirá aumentando en las próximas décadas debido al clima extremo”, señala Alfredo Sanz, presidente del CGATE.

Por ello, los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos ponen a disposición de las administraciones y de los afectados sus servicios de asesoramiento y evaluación preliminar de los daños, de forma gratuita.

¿Cómo funcionará este servicio?

Una vez firmado un acuerdo marco con la administración autonómica correspondiente —que recoja la naturaleza y el valor de la actuación profesional—, el arquitecto técnico o aparejador realizará una evaluación preliminar gratuita de los daños, clasificando cada vivienda en rehabilitable o en ruina.

Se trata de un asesoramiento complementará las compensaciones económicas previstas por las Comunidades Autónomas y las ayudas anunciadas por el Gobierno, que oscilan entre un máximo de 5.160 euros (por daños en el interior de la vivienda, pero no en la estructura) y los 15.210 euros (en caso de destrucción total).

El proceso de rehabilitación tras un incendio debe entenderse como una inversión en prevención y protección, porque una casa puede convertirse en un cortafuegos si está bien diseñada, mantenida y equipada. Alfredo Sanz — Presidente del CGATE

Desde la Arquitectura Técnica recuerdan que la mayoría de las viviendas dañadas presentan graves carencias en materia de protección pasiva contra incendios: estructuras de madera sin tratamientos ignífugos, cubiertas vulnerables, almacenes anexos con materiales combustibles o ausencia de sistemas adecuados de detección y extinción. “Cada rehabilitación debe contemplar no solo la reparación de daños, sino la incorporación de soluciones constructivas que eleven el nivel de protección y reduzcan la exposición al fuego”, explica Sanz.

Medidas recomendadas

Entre las intervenciones propuestas por el CGATE destacan el refuerzo de estructuras mediante morteros ignífugos, la aplicación de pinturas intumescentes en elementos de madera, la sustitución de cubiertas y fachadas por materiales más resistentes al fuego. También recomiendan actuar en el entorno exterior, con diseños paisajísticos basados en jardinería preventiva que reduzcan la propagación de las llamas.

“El proceso de rehabilitación tras un incendio debe entenderse como una inversión en prevención y protección, porque una casa puede convertirse en un cortafuegos si está bien diseñada, mantenida y equipada”, insisten desde el CGATE.

La entidad también reclama la creación de una normativa específica para la rehabilitación en la interfaz urbano-forestal. “Los incendios ya no son hechos aislados: son un riesgo estructural. La reconstrucción no puede limitarse a devolver las viviendas a su estado previo, sino que debe dar un salto cualitativo en términos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad”, concluye Sanz.

El reto pendiente de la rehabilitación en España

La reconstrucción tras los incendios coincide con una tarea aún pendiente en el conjunto del parque residencial español: la rehabilitación energética. Más del 80% de las viviendas en España tiene una calificación energética E, F o G, las más bajas posibles, y más de la mitad supera los 40 años de antigüedad. El país cuenta así con uno de los parques inmobiliarios más envejecidos y menos eficientes de Europa.