Ryanair recortará casi un millón de plazas este invierno en respuesta a las tarifas de Aena

El gestor aeroportuario anunció un alza de las tarifas del 6,5% para 2026, que la aerolínea irlandesa considera "injustificado y perjudicial"

Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Sara Ledo

Madrid
Ryanair, la aerolínea que más pasajeros transporta en España, recortará casi un millón de plazas en aeropuertos regionales españoles este invierno. La compañía irlandesa responde, así, a la subida de tasas aeroportuarias anunciada por Aena a finales de julio.

No es la primera vez que la empresa decide reducir su actividad en España por su particular cruzada con el gestor aeroportuario. A principios de año anunció la desaparición de 12 rutas y 800.000 asientos de cara a su programa de verano. En concreto, Ryanair cesó sus operaciones en dos aeropuertos, el de Jerez (Cádiz) y el de Valladolid (Castilla y León), y redujo el tráfico en Vigo (-61%), Santiago (-28%), Zaragoza (-20%), Asturias (-11%) y Santander (-5%).

El anuncio sobre qué rutas o vuelos se verán afectados se conocerá el próximo miércoles, tras un encuentro de la aerolínea con los medios de comunicación sobre su programación para este invierno. Pero el consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, ha avanzado la noticia en una entrevista con Europa Press, en la que ha calificado la subida de tasas de Aena como "injustificada y perjudicial".

Wilson ha afirmado que las tarifas aeroportuarias en España se situarán el próximo año en "el nivel más alto en una década" a pesar de los máximos en beneficios y en pasajeros por parte de Aena y ha añadido que la aerolínea decide recortar su programación ante la "indiferencia" del Gobierno español que está permitiendo que la infraestructura regional "se deteriore y esté infrautilizada".

"La capacidad que se retire de los aeropuertos regionales españoles no se quedará en España, sino que se destinará a otros países o regiones más competitivos", advirtió el directivo asegurando que "hay muchos países europeos interesados en nuestras inversiones". Ryanair presiona, así, a España para reformar la gestión de Aena, controlada en un 51% por el Estado.

El gestor aeroportuario anunció a finales de julio que incrementará las tasas aeroportuarias un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero, lo que representa un incremento de 68 céntimos. Con una estimación de tráfico para 2025 de 320 millones de pasajeros, el ajuste generaría unos ingresos adicionales de aproximadamente 218 millones de euros en la actividad regulada de Aena, que facturó 3.190 millones en 2024 de un total de 5.827 millones.

