La política arancelaria de Trump frena la logística y estabiliza la inversión inmobiliaria global

La inversión inmobiliaria mundial cerró el primer semestre de 2025 prácticamente en tablas respecto al año pasado. Es lo que se desprende del último informe Takes Stock de la consultora Savills, que cifra en 328.000 millones de euros el volumen de mercado de la primera mitad de este año, apenas un 1% más que en el mismo periodo de 2024.

Aunque los volúmenes no muestran un gran salto, la firma británica asegura que hay señales de que el mercado empieza a recuperar tracción. Una de ellas es la mayor confianza de compradores y vendedores; otra es el alcance de unos precios más realistas, a nivel global, y una solidez creciente en sectores clave.

En el segundo trimestre se transaccionaron 166.600 millones de euros, con notables diferencias por segmentos.

EE. UU. lidera la reactivación de las oficinas

El mercado de oficinas, muy castigado tras la pandemia, es el primero que comienza a dar síntomas de recuperación. Las operaciones alcanzaron los 38.800 millones de euros bentre abril y junio, un 12% más que un año antes. Y en Estados Unidos el rebote fue especialmente fuerte, con un alza del 50%, impulsado por la escasez de nueva oferta y el atractivo de unas rentas con expectativas de crecimiento sostenido.

El sector residencial se impulsa en viviendas para mayores

El sector residencial también mantiene el pulso. Pese a que el segundo trimestre cerró con un 9% menos de operaciones que en 2024, el buen arranque del año permitió acumular un crecimiento del 8% en el semestre. Dentro de este segmento destaca el fuerte dinamismo de las residencias para mayores, cuya inversión se disparó un 80% interanual hasta rozar los 13.000 millones de euros.

Savills subraya que la demanda inversora en vivienda sigue siendo firme, aunque la falta de activos disponibles frena la actividad en algunos mercados.

La logística echa el freno tras tres trimestres de subidas

En cambio, la inversión en activos industriales y logísticos perdió fuerza. El segundo trimestre sumó 36.200 millones de euros, un 10% menos interanual, lo que dejó el semestre prácticamente plano respecto al año pasado.

El retroceso, explica la consultora, está ligado a la incertidumbre generada por los aranceles de importación en Estados Unidos, que han pesado sobre el ánimo inversor, especialmente en Asia-Pacífico. Aun así, se prevé que parte de la demanda contenida pueda liberarse en la segunda mitad del año gracias a acuerdos comerciales recientes y condiciones más favorables de oferta.

Vuelven los institucionales, crecen los privados

Otro de los cambios que refleja el informe es el lento regreso de los grandes inversores institucionales, aunque con criterios muy selectivos. Esa cautela ha abierto espacio a los inversores privados, que han seguido ganando cuota en los principales mercados inmobiliarios globales durante 2025.