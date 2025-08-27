Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Autónomos en alerta: Hacienda envía más de 80.000 "cartas del miedo" para corregir tu IRPF

En lo que va de año, ya se han superado las 80.000 cartas enviadas, un volumen superior al de 2024

Celia López

Celia López

Madrid
La campaña de la renta 2024-2025 finalizó en junio, pero ahora llega una nueva fase centrada en autónomos: se trata de la revisión de declaraciones, según informan los técnicos de Hacienda (Gestha). Se trata de las famosas "cartas del miedo", notificaciones que no suponen una sanción automática, pero sí requieren atención inmediata para corregir posibles errores. En lo que va de año, ya se han superado las 80.000 cartas enviadas, un volumen superior al de 2024.

Los plazos clave para la campaña de la renta son de mayo a julio, en el que Hacienda procesa devoluciones sin incidencias; agosto, en la que la actividad es limitada por las vacaciones, y septiembre en adelante: se intensifica el envío de requerimientos y cartas informativas. La Agencia Tributaria fiscaliza especialmente las ayudas públicas no declaradas, como subvenciones por compra de vehículos eléctricos y rehabilitación de vivienda; ingresos omitidos destacables mediante cruces de datos; deducciones autonómicas mal aplicadas o duplicadas, o desajustes en retenciones informadas por clientes frente a lo declarado por el autónomo

Consecuencias de no actuar

Si omites declarar ingresos o contenido defectuoso, Hacienda reclamará la cantidad adeudada más intereses. Las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la deuda, y si la declaración estaba en cero o negativa, la multa puede ser fija de 200 euros. Presentar la declaración, pero no pagar implica recargos del 5% si pagas voluntariamente, o del 10% al 20% si notifica Hacienda.

Si eres autónomo y recibir una "carta del miedo" en esta campaña de la renta, no ignores este aviso. Aunque no sea una sanción directa, puede evitarte problemas mayores si revisas los detalles y, de ser necesario, presentas una complementaria a tiempo.

