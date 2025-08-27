AGENCIA TRIBUTARIA
Autónomos en alerta: Hacienda envía más de 80.000 "cartas del miedo" para corregir tu IRPF
En lo que va de año, ya se han superado las 80.000 cartas enviadas, un volumen superior al de 2024
Celia LópezCelia López
Redactora de 'activos', el vertical de economía de Prensa Ibérica
Periodista especializada en información económica. Graduada en Historia y en Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos. He completado el Máster de Periodismo UAM-El País y el Título de Especialista en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. He pasado por las redacciones de Radio Praga, El Mundo, El País, Revista Atalayar y Vozpópuli
La campaña de la renta 2024-2025 finalizó en junio, pero ahora llega una nueva fase centrada en autónomos: se trata de la revisión de declaraciones, según informan los técnicos de Hacienda (Gestha). Se trata de las famosas "cartas del miedo", notificaciones que no suponen una sanción automática, pero sí requieren atención inmediata para corregir posibles errores. En lo que va de año, ya se han superado las 80.000 cartas enviadas, un volumen superior al de 2024.
Los plazos clave para la campaña de la renta son de mayo a julio, en el que Hacienda procesa devoluciones sin incidencias; agosto, en la que la actividad es limitada por las vacaciones, y septiembre en adelante: se intensifica el envío de requerimientos y cartas informativas. La Agencia Tributaria fiscaliza especialmente las ayudas públicas no declaradas, como subvenciones por compra de vehículos eléctricos y rehabilitación de vivienda; ingresos omitidos destacables mediante cruces de datos; deducciones autonómicas mal aplicadas o duplicadas, o desajustes en retenciones informadas por clientes frente a lo declarado por el autónomo
Consecuencias de no actuar
Si omites declarar ingresos o contenido defectuoso, Hacienda reclamará la cantidad adeudada más intereses. Las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la deuda, y si la declaración estaba en cero o negativa, la multa puede ser fija de 200 euros. Presentar la declaración, pero no pagar implica recargos del 5% si pagas voluntariamente, o del 10% al 20% si notifica Hacienda.
Si eres autónomo y recibir una "carta del miedo" en esta campaña de la renta, no ignores este aviso. Aunque no sea una sanción directa, puede evitarte problemas mayores si revisas los detalles y, de ser necesario, presentas una complementaria a tiempo.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
- El precio del euríbor hoy, 25 de agosto: sobresalto en el mercado hipotecario para empezar la semana
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar