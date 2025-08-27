EMPRESAS
Astara nombra a Ignacio Enciso como su nuevo consejero delegado tras la salida de Jorge Navea
La antigua Bergé Automoción ha explicado en un comunicado que Enciso ha desempeñado el cargo de director financiero en la compañía duranta la última década, además de ocupar posiciones internacionales en Europa y América Latina
Celia LópezCelia López
Redactora de 'activos', el vertical de economía de Prensa Ibérica
Periodista especializada en información económica. Graduada en Historia y en Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos. He completado el Máster de Periodismo UAM-El País y el Título de Especialista en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. He pasado por las redacciones de Radio Praga, El Mundo, El País, Revista Atalayar y Vozpópuli
La compañía de distribución y venta de vehículos Astara ha anunciado este miércoles a Ignacio Enciso como su nuevo consejero delegado, tras recibir el respaldo del consejo de administración y del presidente de la firma, Jaime Gorbeña. Licenciado en Economía por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y con un MBA por el Instituto de Empresa, tendrá la misión de "impulsar la organización y fortalecer el crecimiento de la compañía en los próximos años", ha manifestado la entidad en un comunicado, tras la salida de Jorge Naveo tras 20 años al frente de la sociedad.
Enciso ha desempeñado el cargo de director financiero en Astara durante la última década, además de ocupar posiciones internacionales en Europa y Latinoamérica.
"Es un honor asumir este reto y continuar el camino de crecimiento que ha situado a Astara como un actor clave en el sector de la distribución. Nuestro objetivo es seguir innovando, impulsando la sostenibilidad y ofreciendo a nuestros clientes y socios soluciones que se adapten a sus necesidades presentes y futuras", han sido las primeras palabras de Ignacio Enciso como nuevo consejero delegado de Astara.
La compañía cuenta en la actualidad con presencia en más de 19 países de Europa, Latinoamérica y Asia y con un equipo de más de 3.000 personas empleadas. El año pasado logró una facturación anual superior a los 5.200 millones de euros, trabaja para más de 40 marcas de automoción representadas y presenta una red de concesionarios con más de 3.200 puntos de venta.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
- El precio del euríbor hoy, 25 de agosto: sobresalto en el mercado hipotecario para empezar la semana
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar