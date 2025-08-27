El 70% de los españoles desconoce los avales ICO para comprar una primera vivienda: requisitos y en qué consisten

En el complejo panorama del acceso a la vivienda en España, una de las herramientas más significativas impulsadas por el Gobierno para facilitar la compra de la primera residencia a jóvenes y familias con menores a cargo permanece en gran medida en la sombra. Según datos recientes de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), un sorprendente 70% de los españoles afirma desconocer por completo la existencia de los avales ICO. Esta cifra subraya un desafío considerable en la difusión y conocimiento de una política que busca aliviar una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía: la financiación de la primera vivienda.

Este desconocimiento generalizado contrasta notablemente con el interés y la información que sí manejan aquellos directamente involucrados en el mercado inmobiliario. Para quienes tienen una intención de compra de vivienda, el conocimiento de los avales ICO se dispara hasta el 43%. De manera similar, entre quienes han adquirido una vivienda recientemente, el porcentaje de familiaridad con esta medida alcanza el 40%. Estos datos sugieren que la información sobre los avales ICO tiende a circular entre aquellos que ya están activamente buscando una solución habitacional, pero no logra permear al resto de la población que, aunque no esté en búsqueda activa, podría beneficiarse de este apoyo en el futuro.

El problema del acceso a la vivienda, especialmente para las nuevas generaciones y las familias con menos recursos o capacidad de ahorro inicial, es una cuestión estructural en España. La elevada exigencia de ahorro previo para cubrir la entrada y los gastos asociados a la hipoteca (que tradicionalmente ronda el 30% del valor del inmueble) es el principal obstáculo. Los avales ICO nacen precisamente para mitigar esta barrera, permitiendo a los solicitantes acceder a una financiación hipotecaria más completa. La falta de conocimiento de esta herramienta, por tanto, significa que un amplio segmento de la población potencialmente beneficiaria no está aprovechando una oportunidad clave para hacer realidad el sueño de la vivienda propia.

¿En qué consisten los avales ICO y quién puede acceder a ellos?

La línea de avales ICO, lanzada en noviembre de 2024 por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), es una medida diseñada para impulsar el acceso a la primera vivienda. Su objetivo principal es ayudar a aquellos jóvenes y familias con menores a su cargo que, a pesar de tener una solvencia financiera demostrable para afrontar las cuotas de un préstamo hipotecario, no han logrado generar la capacidad de ahorro suficiente para cubrir el porcentaje de entrada que las entidades bancarias suelen exigir.

Esta iniciativa permite financiar hasta el 100% del valor del inmueble. El mecanismo es el siguiente: el aval estatal cubre hasta el 20% del préstamo hipotecario. Sin embargo, en un esfuerzo por incentivar la eficiencia energética y la sostenibilidad, esta cobertura puede ascender hasta el 25% si la vivienda cuenta con una calificación energética D o superior. Esto significa que los beneficiarios podrían obtener una hipoteca por el 100% del valor de tasación o compraventa (el menor de ambos), con el Estado cubriendo la parte que tradicionalmente exigiría la banca como capital propio del comprador. Esto elimina la necesidad de tener ese 20% o 25% ahorrado, lo que representa un alivio financiero monumental para muchos.

Para acceder a este aval, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos específicos. En primer lugar, la edad es un factor determinante: los beneficiarios deben tener menos de 35 años o, alternativamente, tener hijos menores a cargo, independientemente de su edad. En cuanto a los ingresos, existen límites claros: los ingresos anuales no deben superar los 37.800 euros en el caso de un comprador individual. Si se trata de dos compradores, este límite se duplica, alcanzando los 75.600 euros anuales. Es crucial, además, que la vivienda sea la primera que adquieren y que se destine a su residencia habitual. La fecha límite para formalizar los préstamos hipotecarios con las entidades de crédito que se adhieran a este programa es el 31 de diciembre de 2025, aunque existe la posibilidad de que este plazo se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2027, ofreciendo un margen adicional para quienes aún no han tomado la decisión.

Disparidades regionales y el reto de la difusión

El nivel de conocimiento sobre los avales ICO no es uniforme en toda España, sino que presenta disparidades regionales significativas. Hay comunidades autónomas donde la información parece haber calado más hondo, mientras que en otras el desconocimiento es aún más acusado. Asturias (37%) y Murcia (37%) son las regiones donde más ciudadanos están al tanto de esta medida, seguidas de cerca por Canarias (35%), Madrid, Cantabria y Castilla-La Mancha, todas ellas con un conocimiento superior al 32%. Estas cifras, aunque modestas en términos absolutos, revelan una mejor penetración en comparación con otras zonas.

En el extremo opuesto, el País Vasco (13%) refleja el menor grado de conocimiento, lo que sugiere un desafío particular en la difusión en esta comunidad. Le siguen de cerca Castilla y León (23%), Baleares (23,5%), Cataluña (24%) y Navarra (25%). Estas diferencias, como bien ha señalado José Manuel Fernández, subdirector general de UCI, podrían estar asociadas a una combinación de factores, incluyendo el grado de difusión de la medida en cada región, la presión de acceso a la vivienda que experimenta la población local y el perfil sociodemográfico dominante. En regiones con un mercado de vivienda más tensionado, por ejemplo, es probable que los ciudadanos estén más predispuestos a buscar y encontrar información sobre ayudas y facilidades.

A pesar del bajo conocimiento general, la disposición a solicitar estos avales es notable entre los jóvenes. Un 42% de los jóvenes de 25 a 34 años se ha planteado seriamente solicitar un aval ICO como vía para acceder a la financiación de su primera vivienda. Aquí también se observan diferencias regionales: Navarra (48%), a pesar de su bajo conocimiento general, muestra una alta disposición a solicitarlo entre los jóvenes, al igual que Canarias y Murcia (37%) y las Islas Baleares (35%). Por contra, Aragón (15%), País Vasco (17%) y Cantabria (19%) reflejan un menor interés entre su población joven. Estos datos resaltan la urgencia de intensificar las acciones de difusión de esta línea de avales. Desde UCI se insiste en la necesidad de campañas informativas más robustas que lleguen a todos los rincones del país, complementando esta medida con políticas que impulsen la construcción de vivienda asequible y mejoren las condiciones generales de financiación, creando así un ecosistema más favorable para que los españoles puedan acceder a una vivienda digna y asequible.