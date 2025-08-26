Manuel Palma: "A partir de la década de 2030 las ventas de coches de combustión serán residuales"

Emprendedor nato Manuel Palma (Palma del Río, 1959) nació en el seno de una familia humilde de un pueblo cordobés y llegó a València en 1980 para hacer la mili en la Alameda. Como soldado descubrió su espíritu emprendedor y tras comenzar como mecánico acabó comprando y vendiendo coches. Al terminar el servicio militar, descartó volver a su pueblo y desde entonces ha vendido 150.000 coches. Ha sido presidente de la escuela de negocios Edem, a la que sigue muy ligado y donde imparte clase. Palma está en el consejo consultivo de Banco Sabadell y subraya que la OPA de BBVA "no es buena" para España y lamenta que sea a "las bravas".

Su vida ha estado marcada por la automoción, ¿por qué ha dejado de vender automóviles?

Yo siempre digo una cosa: los empresarios somos como los surfistas. Lo importante no es coger la ola, sino coger la segunda ola. Y llega un momento en el que los negocios dejan de serlo. Hay que saber entrar y salir. El sector del automóvil es en estos momentos muy complicado. Antes, el mercado se repartía entre seis marcas y ahora entre 50. Eso es complicado cuando tienes una infraestructura como la mía para vender 7.000 coches al año y pasas a vender 1.000. Es totalmente insostenible. Entonces, tienes dos opciones: coger muchas más marcas asumiendo un riesgo altísimo o dejarlo.

¿Cómo ha salido del sector?

Todas las instalaciones que tenía están en sitios premium. He arrendado los espacios. Todos los edificios siguen siendo nuestros. Por ejemplo, he alquilado dos al Grupo Marco. Ellos se han quedado la unidad de negocio y el personal y nos ha pagado los activos (coches y herramientas). Ellos han hecho una buena operación porque tienen muchas marcas y no han tenido que hacer inversiones. Y nosotros creo que también porque es un sector que personalmente me daba bastante miedo. No sabía cómo continuar creciendo porque para volver a los 7.000 vehículos era impensable la cantidad de marcas que debía coger.

Doce concesionarios

¿Cuántos concesionarios llegó a tener?

Llegamos a tener doce instalaciones. Últimamente tenía seis. Con la crisis de 2008 me quedé solo con las que tenía en propiedad. Yo creo que ahí acerté. Ha cambiado completamente el paradigma porque han entrado los japoneses, los coreanos y los chinos. Y los europeos, desde luego, se han quedado atrás.

¿Cuántos coches ha vendido?

A lo largo de mi vida habré vendido más de 150.000 coches. Empecé en 1982. El año pasado vendí los concesionarios de Ford y Opel y me quedé con la división de vehículos de ocasión en una instalación de 7.000 metros que estaba en la pista de Silla. La dana la arrasó. La he puesto en valor y en vez de abrir se la he traspasado al Grupo Marcos.

¿Cuántos coches perdió?

Doscientos vehículos. Hemos cobrado la indemnización por los vehículos del consorcio, pero todavía espero la de la reparación de las instalaciones. En teoría nos debían haber pagado hace tiempo, pero ahí sigo sin cobrar.

¿Está preocupado por el futuro de Ford Almussafes?

Yo, gracias a Dios, estoy fuera del sector del automóvil. Como espectador, estoy preocupado por todo lo que se fabrique en Europa. Estoy muy preocupado porque vamos a un nuevo modelo de negocio donde nos hemos pegado un tiro en el pie. Los europeos éramos los mejores con los motores de combustión y cambiamos al eléctrico en el que los mejores son los chinos. Ellos tienen la tecnología, los ingenieros y las fábricas. Y no tienen todas las cargas sociales de una empresa europea. Por lo tanto, al final es imposible competir contra ellos.

Coches eléctricos

¿A usted le gustan los coches eléctricos?

Para mí, el coche eléctrico es fantástico porque no contamina ni hace ruido. Falta que bajen de precio y aumente la autonomía. No tiene sentido que un coche de combustión cueste más barato porque los eléctricos son muy sencillos de fabricar. Es necesario que la autonomía suba a 800 o 1.000 kilómetros.

Las ventas en Europa comienzan a coger tracción. ¿Cuánto le queda al motor de combustión?

A partir de la década que viene las ventas de los coches con motor de combustión serán residuales. Yo lo tengo claro porque todos los fabricantes están metiendo toda la inversión en los coches eléctricos. El que apueste por seguir con la combustión va a desaparecer. ¿Cuándo llegará?, bueno en cinco años los eléctricos darán entre 800 y 1.000 kilómetros de autonomía. Además, los impuestos se deben regular. No tiene sentido que un Porsche de gasolina pague un 21 % y un eléctrico también.

Maratonista

Usted ha sido un corredor de fondo. Como empresario, ¿qué enseñanza le ha dejado la maratón?

He corrido una veintena de maratones y tengo diez por debajo de tres horas. En una maratón aprendes a disfrutar del sufrimiento. Para correr una maratón son fundamentalmente los entrenamientos. Tienes que compaginar el trabajo con correr. Debes levantarte muy temprano para entrenar una hora y media o dos para luego ducharte e irte a trabajar. Yo creo que en el mundo de la empresa es lo mismo. Disfrutas con lo que haces, pero sufres. Y sufres porque tienes problemas laborales, con los clientes y con el producto. Si disfrutas con la empresa a pesar de todos los problemas que tienes que superar vas bien. Con la maratón es lo mismo.

Usted siempre ha dicho que el cliente es ‘el rey’. Es una filosofía como la de Juan Roig que considera al cliente ‘el jefe’. ¿Por qué a veces las empresas se olvidan de poner el foco en sus clientes?

Pues no lo sé. En el grupo tenemos un manual que entregamos a cada empleado, sea de la empresa que sea, en el que preguntamos y contestamos: "Si el rey viniera al colegio a matricular a sus niñas, ¿cómo le atenderías? Si entra a comprar un coche, ¿cómo le atenderías? Pues hay que a tratar a todos de la misma manera". Tenemos clientes de todo tipo: de diferente color, religión, mejor o peor vestidos o con tatuajes, y no les debemos juzgar. No es admisible atender a alguien peor por su manera de vestir o porque sea de una religión distinta. Nunca sabes con quién vas a hacer negocio. Y además, no eres quien para juzgar a nadie por su forma de ser. Por tanto, a todos los clientes hay que tratarlos exactamente igual que si fueran el rey.

Servicio militar

Nació en 1959 en el seno de una familia humilde de un pueblo de Córdoba. ¿Cuándo descubrió que quería ser empresario?

Lo descubrí cuando terminé el servicio militar. Me tocó València. Cuando llegué al cuartel de la Alameda me mandaron a Sanidad. Pregunté y me dijeron que los ‘pernocta’ (los soldados que conseguían un permiso para dormir fuera del cuartel) vivían muy bien. Hacía falta tener familia en València. Entonces cogí la guía de teléfono, busqué uno de apellido Palma, me presenté en su casa y lo convencí para que firmara que era mi tío. Lo hizo después de hablar con él un montón de rato. Él era de Granada, yo de Córdoba. Yo le dije: "Pero oye, que no pasa nada. ¿Quién va a saber que no eres mi tío? Esto es para que me den más permisos". Me firmó, presenté los papeles y me dieron el pase de pernocta. El problema fue que iba al cuartel por las mañanas, pero no podía desayunar, comer, cenar o dormir en el cuartel. Y yo no tenía dinero. Entonces, primero empecé trabajando en un taller en la avenida del Puerto por las tardes. Luego el coche que tenía lo vendí en el periódico Trajín y compré otro. Luego ya vi que era más negocio comprar y vender coches que trabajar en el taller. Me despedí del taller y empecé a comprar y vender coches, pero aún no era consciente de que yo quería ser empresario. Durante la mili viví muy bien. Tenía siempre mucho dinero. Cuando terminé el servicio militar me di cuenta de que tenía más de un millón de pesetas (6.000 euros) y me dije: ‘¿Dónde voy yo? A mi pueblo... no’. Ese fue el momento en el que decidí ser empresario.

Y un emprendedor, ¿nace o se hace?

Yo creo que se hace. O sea, al final la actitud la tienes que tener. Toda persona que está en primera línea tiene que ser amable. Hay personas que por su carácter no lo son. Pueden ser ingenieros fantásticos, pero que estén en segunda línea. Un vendedor tiene que ser alguien amable y servicial y que esté pendiente del cliente Si tienes ese carácter, al final te haces.

Prudencia

¿Cuál es la peor decisión financiera que puede tomar un empresario?

Es importante asumir riesgos con moderación. Yo tengo una máxima y es que no puedo llegar al 25% de deuda sobre fondos propios. Al final, puedes perder un 20 % en el peor de los casos pero te sirve de enseñanza para la siguiente empresa. Aunque la gente piense que me ha ido muy bien, he tenido muchos fracasos. En el propio sector del automóvil los últimos años han sido un fracaso. Ha sido un sector donde tenía mucho dinero invertido y no ganaba nada. Eso es un fracaso porque las empresas tienen que ganar dinero para reinvertir y crecer. Lo que siempre digo cuando doy clases a estudiantes y a empresarios de todo tipo es ‘gasta como si fueras pobre e invierte como fueras rico’.

Presidencia del Córdoba

¿Por qué se metió en el jardín de presidir el Córdoba desde Valencia?

Lo hice por vanidad. Es un sector donde no volvería a entrar. Yo salí de un pueblo de dos mil y pico habitantes (Cañete de las Torres, Córdoba) como emigrante pobre. De pronto volví a mi tierra siendo el presidente del Córdoba Club de Fútbol. Fue un momento en el que el Córdoba estaba muy mal. Estaban los jugadores encerrados porque no cobraban. Cuando el Córdoba estuvo bajo mi presidencia en la temporada 99-00 logró 917 millones de pesetas (5,5 millones de euros) de beneficio. Fue la mayor cifra de beneficios de toda la Liga de Fútbol Profesional. Estaba en Segunda División. Destiné el beneficio a pagar deuda. Cuando lo dejé era el club posiblemente más saneado de la Liga de Fútbol Profesional, pero me di cuenta de que era un sector de altísimo riesgo. Cuando yo presenté los resultados me prepararon una pancarta que ponía ‘Palma, pesetero gástatelos’. Y yo decía, ‘pero bueno, sí, he salvado al club’. Y pensé, ¿en qué sector me he metido? Es una empresa de altísimo riesgo. Y fue el momento en el que el Córdoba ya estaba saneado y en el que había muchos empresarios interesados en entrar, y lo dejé.

Le pasó como Arturo Tuzón en el Valencia y el cántico de ‘Arturo suelta los duros’.

Lo mismo.

¿Y alguna vez le tentó entrar en el Valencia?

No porque tuve la experiencia de Córdoba. Posiblemente, si no hubiera tenido la experiencia de Córdoba habría entrado. Si lo analizas, todos los presidentes han terminado mal. Yo conocí a todos los presidentes de la Liga de Fútbol Profesional cuando estaba en el Córdoba y todos acabaron mal: Gaspar, Cortés, Lorenzo Sanz o Lendoiro. Todos terminaron perdiendo un montón de dinero porque cuando el equipo gana lo inviertes en el club, pero cuando pierde lo tienes que poner tú.

Peter Lim

¿Qué le parece lo que está pasando con Peter Lim?

Está en Singapur y le importa un pimiento lo que digan de él. Le da exactamente igual que la gente lo critique. La gestión es mala y ha sido una pérdida de oportunidad dejar que el club caiga en manos de una persona de Singapur. Me parece una barbaridad, pero tenemos lo que nos hemos buscado.

Manuel Palma, en la entrada de acceso a Levante-EMV. / Fernando Bustamante

Colegios

Volviendo al mundo de la empresa, ¿en qué está centrado el grupo Palma tras la venta de los concesionarios?

Estamos en los sectores de la educación, servicios sociales e inmobiliario. Tenemos tres colegios, dos concertados y uno privado, con 150 trabajadores y más de 1.000 alumnos. Lo hacemos muy bien y queremos seguir creciendo. También nos dedicamos a las concesiones de servicios sociales de todo tipo. Durante la covid no tuvimos ni un fallecido en nuestras residencias. Y nuestro sector más importante en cuanto inversión es el inmobiliario. Tenemos los concesionarios y un montón de edificios de oficinas alquilados. También contamos con 200 pisos de alquiler.