Jubilación

El gasto en pensiones sube un 6,2% en agosto, hasta la cifra récord de 13.621 millones

La subida de hasta el 9% en las pensiones mínimas y del 2,8% con carácter general dispara la nómina mensual

Dos jubilados sentados frente al mar en una imagen de archivo

Dos jubilados sentados frente al mar en una imagen de archivo / Levante-EMV

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid
La Seguridad Social destinó en agosto 13.620,8 millones de euros al abono de las pensiones contributivas, la mayor cifra registrada hasta la fecha. Este importe supone un incremento del 6,2% respecto al mismo mes de 2024, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para 2025, que fue del 2,8% con carácter general y de entre el 6% y el 9% en el caso de las pensiones mínimas.

Por tipo de prestación, las pensiones de jubilación concentraron casi tres cuartas partes del gasto, con 9.954,9 millones de euros, un 6,1% más interanual. A las pensiones de viudedad se destinaron 2.198 millones (+4,1%), a las de incapacidad permanente 1.252,6 millones (+10,5%), a las de orfandad 178,8 millones (+4%) y a las de prestaciones en favor de familiares 36,5 millones (+6,5%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.374.297 pensiones, lo que representa un 1,6% más que un año antes, repartidas entre 9,38 millones de beneficiarios, también un 1,6% superior al dato de agosto de 2024.

La pensión media del sistema se situó en 1.312,9 euros mensuales, con un aumento del 4,5% en tasa interanual. Dentro de este conjunto, la pensión media de jubilación alcanzó en agosto los 1.507,55 euros, tras crecer un 4,4% respecto al año pasado.

TEMAS

EURÍBOR HOY | El precio del euríbor hoy, 26 de agosto: segundo traspié consecutivo para los titulares de hipotecas

La Policía Nacional detiene a dos personas en Badalona tras incautarles cinco kilos de marihuana y dos de hachís

PSOE y Sumar ironizan con las 50 medidas de Feijóo tras las incendios: "Lo que necesitamos es un registro de negacionistas climáticos"

Jorge Ruiz (Maldita Nerea): "Rechacé ser coach de 'La Voz' porque quería comprar tranquilo en el supermercado"

Desmantelan un zoo privado clandestino con más de 150 animales exóticos en Castellón

El nuevo coche eléctrico en batir el récord de velocidad es chino y tiene más de 3.000 CV

Caída en picado de la temperatura en Barcelona: quedan pocas horas

El increíble Getafe de Bordalás: líder con 15 jugadores y en guerra con el presidente por el traspaso de Uche

