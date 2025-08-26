PRESTACIONES
Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha activado un nuevo mecanismo automático que facilita la transición del subsidio por desempleo una vez agotado el Ingreso Mínimo Vital (IMV)
Celia LópezCelia López
Redactora de 'activos', el vertical de economía de Prensa Ibérica
Periodista especializada en información económica. Graduada en Historia y en Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos. He completado el Máster de Periodismo UAM-El País y el Título de Especialista en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. He pasado por las redacciones de Radio Praga, El Mundo, El País, Revista Atalayar y Vozpópuli
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha activado un nuevo mecanismo automático que facilita la transición del subsidio por desempleo una vez agotado el Ingreso Mínimo Vital (IMV), evitando interrupciones en los ingresos de las personas más vulnerables. Para hacer esta transición, el SEPE informa a los beneficiarios sobre la opción de pasar automáticamente del SEPE al IMV tres meses antes de que finalice el subsidio. El interesado debe autorizar el envío de sus datos, y los de su unidad familiar, al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) mediante una declaración responsable. Si el ciudadano responde de forma afirmativa, el SEPE enviará la información al INSS otra vez, y una vez agotada la ayuda, para evaluar la concesión del IMV. Si se valida el derecho, el cobro será inmediato y el IMV se empezará a pagar el primer día del mes siguiente al agotamiento del subsidio.
El requisito clave es ser mayor de 23 años y no convivir con personas ajenas a tu subsidio, en caso de subsidio sin responsabilidades familiares, o convivir únicamente con las personas reconocidas en el mismo, en caso de tener responsabilidades familiares. Esta pasarela es crucial porque garantizar la continuidad de los ingresos y que los beneficios no pierda cobertura mientras esperan una respuesta administrativa. Elimina trámites y no hace falta solicitar el IMV ni presentar nueva documentación, es la propia administración la que lo gestiona. Además, reduce las barreras porque facilita la llegada de la ayuda estatal a quienes la necesitan sin complicaciones.
Con la nueva pasarela automática del SEPE al Ingreso Mínimo Vital se mejora la prestación al quitar trámites, proteger a las personas vulnerables y garantizar la continuidad económica. Si estás cerca de agotar el subsidio por desempleo, tienes que estar atento a la carta informativa del SEPE y no debes olvidar firmar el consentimiento para asegurar no pierdes esta ayuda estatal.
