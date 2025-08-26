Sólo 2 de cada 10 catalanes conocen los avales del ICO para la compra de una primera vivienda

Fueron aprobados hace casi un año (noviembre de 2024) con el objetivo de facilitar la compra de la primera vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años y a familias con menores a su cargo, sin límite de edad. Los impulsó el Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con una línea de crédito de hasta 2.500 millones. Sin embargo, a día de hoy, la mayoría de la población española (72%) y el 76% de los catalanes sigue sin conocer su existencia, según una encuesta realizada por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), la joint venture especializada en la concesión de préstamos hipotecarios de Banco Santander y BNP Paribas.

Las causas, según la entidad crediticia, son la falta de comunicación y un déficit de políticas públicas. “Los datos muestran que su conocimiento es todavía limitado”, señala José Manuel Fernández, subdirector general de la entidad. “Hay que intensificar las acciones de difusión y, al mismo tiempo, acompañarlas de políticas de construcción de vivienda asequible y de una mejora en las condiciones generales de financiación en nuestro país”.

Sólo el 24% de los catalanes conoce estas garantías hipotecarias

Aunque el desconocimiento es generalizado, este no es homogéneo, sino que está directamente relacionado con el interés real por comprar una vivienda. Así, el 43% de los ciudadanos con intención de compra los conoce, y también cuatro de cada diez que han adquirido recientemente un inmueble.

Las diferencias también van por comunidades autónomas y, una vez más, parecen estar asociadas al grado de difusión, la presión de acceso a la vivienda y el perfil sociodemográfico dominante. De esta forma, casi el 40% de los asturianos y murcianos conocen los avales. Les siguen de cerca las comunidades autónomas de Canarias (35%), Madrid, Cantabria y Castilla-La Mancha, todas ellas por encima del 32%. ¿Y en el extremo opuesto? País Vasco (13%) refleja el menor grado de conocimiento, seguido de Castilla y León (23%), Baleares (23,5%), Catalunya (24%) y Navarra (25%).

El conocimiento se dispara entre los menores de 34 años

Uno de los requisitos imprescindibles para acceder a las ayudas al crédito es ser menor de 35 años. En este segmento, uno de cada cuatro jóvenes de hasta 34 años se ha planteado solicitar un aval ICO como vía para acceder a la financiación, cifra que se eleva al 42% entre los de 25 a 34 años.

Por regiones, Navarra (48%), Canarias y Murcia (37%) y las Islas Baleares (35%) son las que reflejan una mayor disposición a solicitar esta medida, mientras que Aragón (15%), País Vasco (17%) y Cantabria (19%) reflejan un menor interés.

Los avales solo podrán pedirse hasta el 31 de diciembre de 2025

Estas ayudas permiten cubrir hasta el 100% del valor del inmueble con un aval estatal que respalda el 20% del préstamo hipotecario, o hasta el 25% si la vivienda tiene calificación energética D o superior. Para acceder, los solicitantes deben tener menos de 35 años o hijos menores a cargo, ingresos anuales inferiores a 37.800 euros en caso de un solo comprador (75.600 euros si son dos), y que la vivienda sea la primera y se destine a residencia habitual.

La fecha límite para acogerse al programa es el 31 de diciembre de 2025, aunque podría ampliarse hasta el 31 de diciembre de 2027.