Hipotecas
Sólo 2 de cada 10 catalanes conocen los avales del ICO para la compra de una primera vivienda
El desconocimiento está relacionado con una falta de comunicación y el interés real por la adquisición de un inmueble, según la UCI
Catalunya es una de las comunidades autónomas donde menos se conocen estos avales
Nuevos avales ICO para hipotecas: cómo solicitar y requisitos
El Gobierno aprueba los avales públicos para que 50.000 jóvenes y familias compren viviendas
Sabina Feijóo MacedoSabina Feijóo Macedo
Redactora información económica
Periodista de información económica graduada por la Universidad Autónoma de Barcelona. He pasado por la sección de economía de La Vanguardia y por el equipo de comunicación de una aceleradora de startups industriales tecnológicas. Sigo formándome en el ámbito de las Relaciones Internacionales.
Fueron aprobados hace casi un año (noviembre de 2024) con el objetivo de facilitar la compra de la primera vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años y a familias con menores a su cargo, sin límite de edad. Los impulsó el Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con una línea de crédito de hasta 2.500 millones. Sin embargo, a día de hoy, la mayoría de la población española (72%) y el 76% de los catalanes sigue sin conocer su existencia, según una encuesta realizada por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), la joint venture especializada en la concesión de préstamos hipotecarios de Banco Santander y BNP Paribas.
Las causas, según la entidad crediticia, son la falta de comunicación y un déficit de políticas públicas. “Los datos muestran que su conocimiento es todavía limitado”, señala José Manuel Fernández, subdirector general de la entidad. “Hay que intensificar las acciones de difusión y, al mismo tiempo, acompañarlas de políticas de construcción de vivienda asequible y de una mejora en las condiciones generales de financiación en nuestro país”.
Sólo el 24% de los catalanes conoce estas garantías hipotecarias
Aunque el desconocimiento es generalizado, este no es homogéneo, sino que está directamente relacionado con el interés real por comprar una vivienda. Así, el 43% de los ciudadanos con intención de compra los conoce, y también cuatro de cada diez que han adquirido recientemente un inmueble.
Las diferencias también van por comunidades autónomas y, una vez más, parecen estar asociadas al grado de difusión, la presión de acceso a la vivienda y el perfil sociodemográfico dominante. De esta forma, casi el 40% de los asturianos y murcianos conocen los avales. Les siguen de cerca las comunidades autónomas de Canarias (35%), Madrid, Cantabria y Castilla-La Mancha, todas ellas por encima del 32%. ¿Y en el extremo opuesto? País Vasco (13%) refleja el menor grado de conocimiento, seguido de Castilla y León (23%), Baleares (23,5%), Catalunya (24%) y Navarra (25%).
El conocimiento se dispara entre los menores de 34 años
Uno de los requisitos imprescindibles para acceder a las ayudas al crédito es ser menor de 35 años. En este segmento, uno de cada cuatro jóvenes de hasta 34 años se ha planteado solicitar un aval ICO como vía para acceder a la financiación, cifra que se eleva al 42% entre los de 25 a 34 años.
Por regiones, Navarra (48%), Canarias y Murcia (37%) y las Islas Baleares (35%) son las que reflejan una mayor disposición a solicitar esta medida, mientras que Aragón (15%), País Vasco (17%) y Cantabria (19%) reflejan un menor interés.
Los avales solo podrán pedirse hasta el 31 de diciembre de 2025
Estas ayudas permiten cubrir hasta el 100% del valor del inmueble con un aval estatal que respalda el 20% del préstamo hipotecario, o hasta el 25% si la vivienda tiene calificación energética D o superior. Para acceder, los solicitantes deben tener menos de 35 años o hijos menores a cargo, ingresos anuales inferiores a 37.800 euros en caso de un solo comprador (75.600 euros si son dos), y que la vivienda sea la primera y se destine a residencia habitual.
La fecha límite para acogerse al programa es el 31 de diciembre de 2025, aunque podría ampliarse hasta el 31 de diciembre de 2027.
La UCI, una 'joint venture' hipotecaria entre BNP Paribas y Santander
La Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) es una joint venture hipotecaria creada en 1989 y participada al 50% por BNP Paribas y Banco Santander, con el objetivo de canalizar hipotecas y préstamos para reformas dirigidos a particulares y comunidades de propietarios de ambas entidades. Con más de 30 años de trayectoria, está presente en España, Portugal, Grecia y Brasil (de la mano del Grupo Provincia). Cuenta con más de 600 empleados, un saldo vivo superior a 10.000 millones de euros y más de 350.000 clientes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
- El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
- La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos