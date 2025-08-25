¿Cuándo es el Día sin IVA de Mediamarkt?

El fin del verano está a la vuelta de la esquina y, aunque eso no suele gustar a nadie, MediaMarkt trata de que la vuelta a la rutina no se nos haga tan pesada. Y es que la compañía líder en España y Europa en el sector electrónico ha anunciado los días sin IVA.

¿Cuándo se aplica la oferta?

Las compras sin impuesto al consumo tienen una fecha determinada. Respecto a la página web y la aplicación, han empezado este domingo, día 24 de agosto, desde las 20h, y durará hasta este martes a las 9h.

En cuanto a las tiendas, la oferta se aplicará este lunes 25, en el horario habitual de las tiendas, que se puede consultar aquí.

Productos incluidos en el Día sin IVA

La promoción será válida tanto en grandes como en pequeños electrodomésticos, televisores, audio, fotografía, entretenimiento, informática y accesorios, 'smartphones', 'smartwatches', clima, movilidad, hogar y belleza.

En otros productos de Apple, Beats, consolas, Siemens, gafas VR, libros, tarjetas de prepago, lanzamientos, servicios y garantías no serán aplicables.

Envío gratis a partir de…

Durante este periodo de descuento, también se podrá disfrutar del envío gratuito en el caso de que la compra supere los 49 euros.