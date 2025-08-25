Tres gráficos para explicar la abrupta subida del precio del alquiler en España

En los últimos cinco años, el mercado del alquiler en España ha vivido una escalada en sus precios sin precedentes, impulsada principalmente por un fuerte desequilibrio entre la demanda existe y la poca oferta disponible. Entre las causas que han mermado la oferta está la limitada construcción de nueva vivienda, pero también el auge de los pisos turísticos en determinadas ubicaciones o la incertidumbre regulatoria generada. A cierre de la primera mitad de 2025, los precios alcanzan niveles históricos.

El precio del alquiler se sitúa en máximos históricos en casi todo el territorio nacional. Concretamente, en 48 de las 50 provincias que componen España, siendo Soria y Teruel las únicas dos regiones donde no se han batido máximos durante el segundo trimestre del año, aunque sí lo hicieron en su caso en septiembre del pasado año y en marzo de 2025, respectivamente. Mes tras mes la mayor parte de las regiones registran un nuevo récord, especialmente desde 2022, cuando los precios iniciaron una senda alcista más agudizada.

De media, el alquiler en España ha subido un 48% desde mediados de 2020, fecha que coincide con las restricciones derivadas de la pandemia. Estos aumentos son muy superiores en algunas provincias, como Málaga, donde alcanza el 78%, Girona (75%), Cantabria (75%), Valencia (74%), Alicante (71%), Segovia (69%), Santa Cruz de Tenerife (67%) o las Islas Baleares (66%), mientras las regiones que menos crecimientos registran son Soria y Córdoba, pero en ambas estos son superiores al 20%.

El coste de alquilar un piso medio de 70 metros cuadrados asciende hasta los 1.498 y 1.463 euros en Barcelona y Madrid, respectivamente, las dos provincias con los precios más altos. Sin embargo, el arrendamiento de este inmueble tipo supera también los 1.000 euros mensuales en Málaga, Baleares, Gipuzkoa, Bizkaia, Las Palmas o Girona; mientras regiones como Santa Cruz de Tenerife, Valencia o Cantabria están cerca de alcanzar esas cotas. Por contra, las zonas del interior peninsular, principalmente de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Galicia. Por ejemplo, es posible alquilar por un precio entre 400 y 500 euros al mes en León, Zamora, Ourense, Soria, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Teruel, Ciudad Real y Jaén, esta última la provincia más asequible.