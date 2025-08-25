La emiratí Taqa compra la compañía de aguas GS Inima por 1.025 millones

La emiratí Taqa, conocida en España por su opa fallida en Naturgy, ha acordado este lunes la compra de la compañía española de tratamiento de aguas residuales y desalación GS Inima por 1.025 millones de euros, 1.200 millones de dólares, a la empresa surcoreana GS Engineering & Construction Corporation. GS Inima es una antigua filial de OHLA que fue vendida al grupo asiático por 231 millones de euros en 2011, por lo que sale con importante plusvalías después de que el pasado año contratase a Goldman Sachs para buscar una desinversión.

Taqa se ha impuesto en la carrera por GS Inima al fondo canadiense CDPQ, mientras al comienzo de la transacción también mostraron su interés Aqualia, participada por FCC al 51% y el fondo australiano IFM al 49%, Sacyr y la francesa Veolia.

Con sede en Madrid, GS Inima gestiona cerca de 50 proyectos en diez países —entre ellos España, Brasil, México, Estados Unidos y Omán— y cuenta con unos 30 contratos de colaboración público-privada de largo plazo. Su actividad abarca la desalación, el tratamiento de aguas industriales y residuales y la gestión del ciclo integral del agua, con capacidad para suministrar 1,2 millones de metros cúbicos diarios de agua potable y tratar 2,6 millones de metros cúbicos de aguas residuales e industriales.

La integración de GS Inima permitirá a Taqa añadir de inmediato 777 millones de litros diarios de capacidad de desalación a su actual cartera y avanzar en su objetivo de que dos tercios de esta capacidad provengan en 2030 de la tecnología de ósmosis inversa, más eficiente en consumo energético. Además, el grupo emiratí refuerza su presencia en mercados estratégicos de Europa, Latinoamérica y Asia.

En 2024, GS Inima registró ingresos de 389 millones de euros y un ebitda (beneficio bruto de explotación) de 106 millones, apoyado en contratos de concesión a largo plazo que garantizan estabilidad de ingresos. Según Taqa, la adquisición tendrá un impacto positivo en sus resultados desde el cierre de la operación, que se prevé a lo largo de 2026, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias.

La operación se enmarca en la apuesta de Taqa por crecer en el negocio del agua, que en los últimos meses ha incluido la compra de Sustainable Water Solutions Holding en Emiratos Árabes Unidos y el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura hídrica en Marruecos y Uzbekistán.