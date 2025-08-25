HEREDEROS
El economista Gonzalo Bernardos, sobre la meritocracia y las herencias: "Muchísimos de la generación 'baby boom' nos hicimos nosotros mismos"
El economista analizó en laSexta Xplica si el hecho de heredar en España acaba la con meritocracia y con el esfuerzo
Celia López
Redactora de 'activos', el vertical de economía de Prensa Ibérica
Periodista especializada en información económica.
El economista Gonzalo Bernardos asegura que gran parte de la generación del baby boom logró su posición actual gracias al mérito, al esfuerzo y a la formación, más allá del capital heredado, según aseguró durante su intervenvión en laSexta Xplica el pasado fin de semana. Bernardos ofreció una reflexión sobre la meritocracia y el papel de la herencia en la movilidad social en España: "Muchísimos de la generación baby boom nos hicimos nosotros mismos".
De esta forma, Bernardos matiza que el impacto de la herencia depende del contexto familiar y empresarial. El economista ha explicado que aunque en algunas familias la riqueza se ha mantenido sin esfuerzo, ha habido muchas personas que, aun partiendo de entornos desfavorecidos, han conseguido progresar significativamente. "Hubo quien ha heredado sin trabajar, pero también muchos que surgieron desde cero y prosperaron por su esfuerzo", ha asegurado. Para Bernardos la meritocracia sí existe y subrayó que muchos baby boomers "nos hicimos a nosotros mismos gracias al esfuerzo y a los estudios".
El economista también ha destacado el impacto en el sector inmobiliario de la creación de riqueza. Según el INE, el mercado residencial español representa el 79% del patrimonio de los españoles, siendo la vivienda habitual el 41% del total. Gracias a estas inversiones inmobiliarias realizadas en décadas pasadas, mucha familias lograron acumular riqueza de forma sostenida.
Gonzalo Bernardos defiende con convicción que, si bien la herencia puede facilitar oportunidades, el progreso de muchos baby boomers fue el resultado de su dedicación y estudios. Además, subraya que la inversión en vivienda fue clave para consolidar la riqueza patrimonial en España. La combinación de esfuerzo individual y aciertos financieros explica buena parte del bienestar logrado por esa generación.
