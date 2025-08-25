Nuevo acuerdo

Nuevo convenio de bomberos forestales: cuánto cobrarán y límite de horas

El reciente acuerdo ha entrado hoy en vigor

La presidenta de Extremadura elogia a los bomberos enviados por Catalunya: "Han luchado contra este incendio como si se tratara de su propia tierra"

Última hora de los incendios en España | El viento complica algunos focos de los incendios

Bomberos forestales apagando un incendio

Bomberos forestales apagando un incendio / JORDI OTIX / EPC

María Rueda

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En un momento en el que España se enfrenta a una oleada de incendios, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, ha aprobado el nuevo convenio de los bomberos forestales.

Este nuevo documento, que llega después de muchos años de reclamaciones sindicales, ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que entra en vigor este 21 de agosto.

Llega un cambio histórico en un momento clave

El acuerdo supone un cambio histórico para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), un colectivo que ha estado siempre reivindicando sus precarias condiciones laborales.

Con este acuerdo, se pone fin a la consideración de los brigadistas como “personal eventual estacional” y se les pasa a la categoría de “bomberos forestales”, con contrato fijo para todos los días del año.

Yolanda Díaz ha mostrado su total satisfacción por el nuevo convenio a través de su cuenta de Bluesky: “No se puede proteger sin condiciones laborales dignas”, ha expresado de manera rotunda la ministra. 

‼️No se puede proteger sin condiciones laborales dignas. Publicamos en el BOE el nuevo convenio con TRAGSA, la empresa pública que ejecuta proyectos de desarrollo rural,protección del medio ambiente y actuaciones de emergencia. ¿Qué medidas entran en vigor tras el acuerdo con los agentes sociales?👇

— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 20 de agosto de 2025, 10:14

Incrementos salariales y mejoras laborales

Este cambio, que ha llegado para quedarse, destaca por tener un incremento salarial de entre el 15% y el 20% y una revalorización del complemento de operatividad, con aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2025. Por otra parte, se ha reajustado la jornada laboral para hacer unos turnos más organizados.

También incluye otro tipo de emergencia

Los vendavales, nevadas o búsquedas de desaparecidos, entre otros tipos de emergencias, también entrarán a partir de ahora dentro de las funciones de los bomberos forestales, que tendrán ocho horas diarias de trabajo y 35 semanales. 

Cuando tengan lugar los incendios, como está sucediendo en estos momentos, los turnos se crearán en ciclos de nueve días, y se alternarán jornadas de 11 horas de trabajo y 5 horas de especial disponibilidad durante seis días, con tres días de descanso al finalizar. 

Noticias relacionadas y más

Cuando acabe la temporada de riesgo de incendios el personal también se dedicará a la prevención de posibles fuegos en un futuro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
  2. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  3. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
  4. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  5. Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
  6. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  7. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  8. La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos

Vecinos de Sants denuncian destrozos en los decorados: "Tiran por tierra nuestro esfuerzo"

Vecinos de Sants denuncian destrozos en los decorados: "Tiran por tierra nuestro esfuerzo"

Trágico final de la paracaidista Jade Damarell: se quita la vida lanzándose desde 4.600 metros de altura

Trágico final de la paracaidista Jade Damarell: se quita la vida lanzándose desde 4.600 metros de altura

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados este lunes

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados este lunes

'Una nueva vida' resiste en Antena 3 mientras el cine de La 1 se lleva el liderazgo y Telecinco cae con '¡Allá tú!'

'Una nueva vida' resiste en Antena 3 mientras el cine de La 1 se lleva el liderazgo y Telecinco cae con '¡Allá tú!'

Lanzamientos de videojuegos de la semana: llegó la hora de las nuevas versiones de Gears of War y Metal Gear Solid: Snake Eater

Lanzamientos de videojuegos de la semana: llegó la hora de las nuevas versiones de Gears of War y Metal Gear Solid: Snake Eater

Veintidós efectivos de la UME parten desde Madrid para combatir los incendios de Ourense

Veintidós efectivos de la UME parten desde Madrid para combatir los incendios de Ourense