Las cadenas hoteleras se refuerzan en pleno 'boom' del turismo con la compra de nuevos activos

Las grandes cadenas hoteleras han aprovechado la primera mitad del año para cerrar nuevas adquisiciones con las que aumentar sus porfolios de activos en pleno 'boom' turístico. Gigantes como Hyatt, Meliá, Barceló, Hotusa o Lopesan han completado inversiones, aunque el gato al agua se lo ha llevado Spring Hotels, que protagonizó en junio la mayor operación de un activo individual en toda la historia de España.

Esta cadena canaria —apoyada por family offices catalanes— pagó 430 millones de euros a Selenta, cadena propiedad del fondo canadiense Brookfield, por el resort Mare Nostrum, ubicado en el municipio tinerfeño de Arona y conformado por los hoteles Mediterranean Palace, Sir Anthony y Cleopatra. Esta supuso, obviamente, la mayor transacción del semestre, en el que se alcanzó un volumen de inversión de 1.766 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo de 2024, según datos de Colliers. Precisamente, las cadenas hoteleras lideraron la actividad inversora, concentrando el 45% del total, según CBRE.

Las cadenas hoteleras cierran compras

Otra de las 'megaoperaciones' lideradas por una cadena fue la venta de Blantyre Capital de un porfolio de tres activos en Canarias, que fue adquirido por 120 millones de euros por la estadounidense Hyatt. También es destacable la participación de Meliá en la compra de los complejos Sol Tenerife e INNSiDE Palma Bosque, en Canarias y Baleares, respectivamente, operación comandada por Banca March (70%) y valorada en 140 millones, importe al que se añadirán 50 millones destinados a la reforma de los inmuebles. De forma individual, Meliá adquirió también la mitad del capital del Paradisus Salinas Lanzarote por alrededor de 40 millones.

Otras operaciones destacadas fueron la recompra de la cadena Prestige por aproximadamente 15 millones a Blackstone de los establecimientos Mar y Sol y Goya Park, en la Costa Brava; mientras la cadena de la familia Vallet, Catalonia, pagó más de 25 millones a un fondo de Meridia por el hotel Hesperia del Mar (Barcelona), y Alegria Hotels, de la familia Pascual, se alzó junto a varios family offices catalanes con el Mercury Santa Susanna, en Barcelona, por 35 millones, antes propiedad de JC Marlin Capital.

Sin que haya constancia del volumen de la operación, a principios de año, Lopesan compró el 50% que no controlaba del resort Anfi, en Gran Canaria; Ilunion, dependiente de la ONCE, adquirió el hotel AluaSun Torrenova (Baleares) a HI Partners (participada por Blackstone y el fondo soberano de Singapur GIC); Barceló adquirió dos hoteles en León, el Conde Luna y el Alfonso V, al holding familiar By Vamuca; Hotusa —a través de Eurostars— se alzó con el complejo con balneario Vila de Allariz, en la provincia de Ourense; la mallorquina BQ Hotels compró el Bahía Cala Ratjada en el archipiélago y Alexandre Hotels adquirió a CaixaBank y Metrópolis la sociedad propietaria del Grand Teguise Playa, en Lanzarote.

Canarias, principal destino de la inversión

El archipiélago canario capturó alrededor del 37% de la inversión hotelera durante el primer semestre, 648 millones de euros, según Colliers. Esta cifra es ligeramente inferior a la registrada durante todo 2024, cuando se firmaron operaciones por un total de 664 millones. Por detrás, plazas como Barcelona o Baleares acapararon el 22% y el 18%. "Continúa destacando la tendencia de reconversión de activos hacia el uso hotelero en los centros urbanos, especialmente en Madrid, impulsada por la elevada demanda turística", añade CBRE en su último informe. Por ejemplo, de esta tipología, Blasson Property compró un edificio en Sevilla que alojará a partir de 2027 el tercer complejo de la cadena Four Seasons en España.