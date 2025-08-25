Pensiones

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre jubilación y la crianza de hijos: "Hay complementos económicos y bonificaciones"

La Ley General de la Seguridad Social dispone de complementos económicos y días de cotización ficticia

Alfonso Munoz, funcionario Seguridad Social.

Alfonso Munoz, funcionario Seguridad Social. / YOUTUBE

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La jubilación es una de las mayores preocupaciones para miles de trabajadores en España. Con este sistema, muchos ciudadanos tienen dudas sobre cómo puede afectar la crianza de los hijos a su pensión.

El experto Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha revelado los mecanismos que contempla la Ley General de la Seguridad Social. El organismo dispone de complementos económicos y días de cotización ficticia, que valoran esta situación.

"En el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social existen varios mecanismos que reconocen el esfuerzo de la crianza de nuestro hijo mediante complementos económicos o bonificaciones en la cotización", explica el especialista.

En primer lugar, se encuentra el "polémico complemento económico contemplado en el artículo 60 de La Ley General de la Seguridad Social". En esta parte, se refiere a un complemento económico para los pensionistas que han sido padres y la reducción de brecha de género en pensiones.

"En ambos casos, el importe de nuestra pensión aumentará en función del número de hijos que hayamos tenido. En la actualidad, dicho complemento supone un importe de 35,90 euros al mes por hijo. Pero un matrimonio, aunque tanto hombres como mujeres pueden tener derecho a él, la Ley General de la Seguridad Social se exigen unos requisitos extras al hombre", detalla Muñoz.

Según apunta, esta situación se ha declarado como "discriminatoria" por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Posteriormente, el segundo beneficio está reflejado en el artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social.

Elma Saiz

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz / Gabriel Luengas / EUROPA PRESS

El funcionario hace referencia a la bonificación en la cotización por el cuidado de hijos: "Se trata de un derecho pensado especialmente para aquellas personas que en su momento dejaron de trabajar para dedicarse al cuidado de sus hijos".

Al respecto de esta bonificación, se trata de una "bonificación ficticia en la cotización de 270 días cotizados por hijo con el propósito de cubrir esos periodos sin cotización de esos trabajadores que se produjeron entre los nueve meses anteriores al parto y los seis años posteriores al nacimiento".

Finalmente, la tercera y última bonificación es el reconocimiento de días por parto, que se encuentra en el artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social. En este punto "se establece una cotización ficticia para la solicitante mujer de 112 días por cada parto de un hijo o un aborto superior a seis meses y de 14 días adicionales en el caso de parto múltiple".

TEMAS

  1. Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
  2. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  3. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
  4. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  5. Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
  6. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  7. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  8. La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos

Un herido en estado grave tras ser atropellado por un vehículo VTC en Madrid

Un herido en estado grave tras ser atropellado por un vehículo VTC en Madrid

Un hombre, en estado grave al ser atropellado por un VTC en Madrid

Un hombre, en estado grave al ser atropellado por un VTC en Madrid

El Ibex 35 pierde casi un 0,4% pero logra sostener los 15.300 puntos

El Ibex 35 pierde casi un 0,4% pero logra sostener los 15.300 puntos

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados este lunes

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados este lunes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Terremotos hoy, 25 de agosto: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 25 de agosto: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Israel, dispuesta a demoler Ciudad de Gaza si Hamás no se rinde

Israel, dispuesta a demoler Ciudad de Gaza si Hamás no se rinde

Restaurante Gamberro en Zaragoza: el menú de 17 pases por el que merece la pena subirse al AVE

Restaurante Gamberro en Zaragoza: el menú de 17 pases por el que merece la pena subirse al AVE