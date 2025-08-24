El Camp de Tarragona se ve abocado a vender avellana de fuera por la falta de producto local

Las cooperativas del Camp de Tarragona se han visto "abocadas" a comprar, empaquetar y vender avellana de fuera del territorio por la falta de producto local en el último año. En 2024, solo se recogieron 2.506 toneladas de este fruto seco en Catalunya, principalmente en la zona del Baix Camp, Alt Camp y el Tarragonès, lejos de las 7.433 toneladas de 2022, que fue un año de buena cosecha. También ha caído un 33,3% la superficie productiva de avellanos en Catalunya, en tan solo cinco años. Coselva y Avellanera, ambas cooperativas de la Selva del Camp (Baix Camp), explican que "no había suficiente producto" para dar respuesta a la industria y la restauración que demanda. Además, tenían la necesidad de mantener "la estructura" y sus respectivas marcas.

Desde hace décadas hay grandes superficies comerciales que no tienen avellana del país, sino que es importada Pero este año, por primera vez, las cooperativas del Camp de Tarragona han tenido que comprar este fruto seco en otros países porque en invierno ya se quedaron sin estoc de avellana de Reus. El año pasado la cosecha fue muy mala a causa de la sequía y el consiguiente estrés hídrico de los avellanos, derribando la producción como nunca.

El gerente de Coselva, Pere Ferré comenta que desde la cooperativa llevan años comprando avellana fuera para procesarla y venderla a mayores industrias agroalimentarias, pero este año por primera vez han tenido que empaquetar avellana de Turquía para ofrecerla a restaurantes y establecimientos de la zona. En su agrotienda se indica con un cartel que la avellana no es local y en los paquetes se informa que el origen es turco. El 60% de la avellana comercializada este año por Coselva fue de fuera, mientras que sólo el 40% era del país.

La Avellanera, la otra cooperativa del municipio, se encuentra en la misma situación, aunque solo han tenido que comprar el 10% de la producción fuera, empaquetando avellana turca con la marca Infrusec. En las estanterías del supermercado también se informa de la situación. El director general de la Avellanera, Abel Fernández, remarca a la agencia ACN que se han visto "abocados" a "buscar avellana donde estuviera para poder suministrar a nuestros clientes".

En la Avellanera se quedaron sin producto en febrero y optaron por ir a comprarla a Turquía en un primer momento. Luego, poco a poco, le han ido "sustituyendo", buscando avellanas en regiones más cercanas como Castellón, Zaragoza, Girona y el sur de Francia. "Debemos ser muy claros con el consumidor y siempre explicar cuál es el producto que estamos envasando", insiste Fernández. "En las bolsas hay un apartado bien claro en el que se especifica el origen", comenta también Ferré.

Ferré reconoce que ha sido "un poco doloroso". "Ha sido una decisión muy difícil, incluso aceptarla por parte de nuestra plantilla", comentan desde Avellanera. Sin embargo, Ferré asegura que no han tenido "otro remedio" que comercializar avellana de fuera. "Tenemos una industria, una empresa y unas 100 familias que dependen de Coselva, y deben seguir trabajando", defiende.

Fernández coincide con Ferré. Dice que la Avellanera tiene unas "dimensiones", una "estructura" y una "marca que debe mantenerse, tener presencia en el mercado". Ahora, las dos cooperativas esperan la cosecha de este año y en cuanto la tengan empaquetada, volverán a vender avellana de Reus.