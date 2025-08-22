Estas son las claves de la jubilación reversible que planea el Gobierno ante la falta de trabajadores

La jubilación reversible es una nueva modalidad que el Gobierno de España está impulsando, a través de un Real Decreto en tramitación, para permitir que personas que ya se han jubilado puedan reincorporarse al mercado laboral de forma voluntaria, sin perder sus derechos pensionistas y con incentivos económicos añadidos. El Ejecutivo estima que en los próximo cinco años los regresos de jubilados al mercado laboral equivalgan al 1,8% del total de salidas que se producen en un año.

¿Qué es la jubilación reversible?

Es una versión modernizada de la llamada "jubilación flexible" que existe desde 2002, pero con condiciones más atractivas. Permite a jubilados volver a trabajar a jornada parcial (entre el 40% y el 80% de una jornada completa). En función del porcentaje de jornada, se mantiene una parte de la pensión y se aplican bonificaciones de entre 10% y 20% sobre esa parte pensionista, además del salario obtenido.

Requisitos clave

Han de haber transcurrido al menos seis meses desde la fecha de jubilación para poder optar a esta modalidad e incentivos.

desde la fecha de jubilación para poder optar a esta modalidad e incentivos. La vuelta al trabajo es voluntaria.

Se puede trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia (autónomos también incluidos).

Incentivos según jornada trabajada

En la jubilación reversible, el incentivo que reciben los pensionistas depende de la jornada laboral a la que se reincorporen.

Si el jubilado trabaja entre un 40% y un 60% de la jornada completa , seguirá cobrando la parte proporcional de su pensión y, además, recibirá un 10% extra sobre esa cuantía.

, seguirá cobrando la parte proporcional de su pensión y, además, recibirá un sobre esa cuantía. Si la reincorporación es a una jornada de entre el 60% y el 80% , el complemento será mayor: un 20% adicional sobre la parte de pensión que se mantiene.

, el complemento será mayor: un sobre la parte de pensión que se mantiene. En el caso de los autónomos, el incentivo directo también será del 20% sobre la pensión compatible.

De este modo, cuanto mayor es el nivel de actividad laboral que asuma el jubilado, mayor es el beneficio económico que obtiene en su pensión, a lo que se suma el salario correspondiente por el trabajo realizado.

¿Para qué se impulsa esta medida?

Incentivar el retorno laboral de personas jubiladas, aprovechando su experiencia y talento.

de personas jubiladas, aprovechando su experiencia y talento. Aliviar la presión financiera del sistema de pensiones, ya que se suman ingresos por cotizaciones y se reduce gasto directo en prestaciones.

del sistema de pensiones, ya que se suman ingresos por cotizaciones y se reduce gasto directo en prestaciones. Combatir el impacto del envejecimiento poblacional y la caída de la población activa.

De hecho, se estima que, una vez implantada plenamente (hacia 2033), podría generar un ahorro anual de entre 186 y 285 millones de euros.

El Ministerio prevé que esta modalidad pase de ser minoritaria (menos del 0,1% de las pensiones jubilares activas en 2025) a representar hasta el 1,8% de las nuevas jubilaciones anuales entre 2026 y 2030, lo que podría significar más de 30.000 jubilados reencontrándose con el empleo en ese periodo.

La jubilación reversible es una forma atractiva y voluntaria de volver al trabajo tras la jubilación. Permite trabajar entre el 40% y el 80% de una jornada, manteniendo parte de la pensión y recibiendo un incremento de 10% a 20% en esa parte, además del salario. Para acceder a ella basta haber estado al menos seis meses jubilado. El objetivo es impulsar un envejecimiento activo y aliviar el sistema de pensiones, con beneficios tanto para los jubilados como para las finanzas públicas.