Defensa
Navantia logra un contrato en la Marina Tailandesa y modernizará dos de sus patrulleros
Se trata del segundo acuerdo alcanzado este año entre la compañía española y la Marina tailandesa
Pablo GallénPablo Gallén
Redactor de Economía
Periodista en la sección de Economía de El Periódico en la delegación de Madrid y en el vertical de economía de Prensa Ibérica, Activos, desde junio de 2023.
Foco en compañías de Defensa, fusiones y adquisiciones, bufetes y consultoras.
Graduado en Periodismo por la Universidad de Valencia (2011-2015), máster en edición, producción y nuevas tecnologías periodísticas de El Mundo-Universidad CEU San Pablo (2015-16) y especialista en información económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Pasó por la Agencia EFE y por la sección de economía de El Mundo como becario, ha sido redactor de Bolsamanía y de Estrategias de Inversión.
Navantia ha firmado un contrato con la Real Marina de Tailandia para llevar a cabo la modernización de dos patrulleros de la clase Pattani, cuyos sistemas presentan un alto grado de obsolescencia.
Se trata del segundo acuerdo alcanzado este año entre la compañía española y la Marina tailandesa, lo que consolida su posición en el sudeste asiático. El pasado mes de abril, Navantia ya resultó adjudicataria de un contrato para modernizar un buque de asalto anfibio tipo LPD. Cabe recordar, además, que el grupo fue responsable de la construcción del portahelicópteros HTMS Chakri Naruebet (911), considerado el buque insignia de la flota tailandesa.
El nuevo encargo contempla la ingeniería, el suministro y la integración de un moderno sistema de combate, cuyo núcleo será el Catiz, desarrollado por Navantia Sistemas. Este se complementará con otras soluciones avanzadas aportadas por distintos fabricantes.
El contrato incluye también la entrega de documentación de apoyo al ciclo de vida de los buques, así como la formación de las dotaciones en operación y mantenimiento.
Desde Navantia subrayan que este proyecto pone en valor su experiencia en programas de modernización y su capacidad para proporcionar servicios de alto valor añadido en el ámbito naval. Asimismo, remarcan su compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas de vanguardia que den respuesta a las necesidades estratégicas de sus clientes.
- Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
- Castelldefels y Gavà trabajan para recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias e inundaciones
- Castelldefels informa sobre qué hacer en caso de encontrarse una tortuga en la playa: 'Estamos en temporada de nidificación
- El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
- Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%
- Un conocido actor con cáncer colorrectal desvela la señal que ignoró: 'No tenía ni idea