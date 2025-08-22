Defensa

Navantia logra un contrato en la Marina Tailandesa y modernizará dos de sus patrulleros

Se trata del segundo acuerdo alcanzado este año entre la compañía española y la Marina tailandesa

Ricardo Domínguez García-Baquero, presidente de Navantia.

Ricardo Domínguez García-Baquero, presidente de Navantia. / José Luis Roca

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Navantia ha firmado un contrato con la Real Marina de Tailandia para llevar a cabo la modernización de dos patrulleros de la clase Pattani, cuyos sistemas presentan un alto grado de obsolescencia.

Se trata del segundo acuerdo alcanzado este año entre la compañía española y la Marina tailandesa, lo que consolida su posición en el sudeste asiático. El pasado mes de abril, Navantia ya resultó adjudicataria de un contrato para modernizar un buque de asalto anfibio tipo LPD. Cabe recordar, además, que el grupo fue responsable de la construcción del portahelicópteros HTMS Chakri Naruebet (911), considerado el buque insignia de la flota tailandesa.

El nuevo encargo contempla la ingeniería, el suministro y la integración de un moderno sistema de combate, cuyo núcleo será el Catiz, desarrollado por Navantia Sistemas. Este se complementará con otras soluciones avanzadas aportadas por distintos fabricantes.

El contrato incluye también la entrega de documentación de apoyo al ciclo de vida de los buques, así como la formación de las dotaciones en operación y mantenimiento.

Desde Navantia subrayan que este proyecto pone en valor su experiencia en programas de modernización y su capacidad para proporcionar servicios de alto valor añadido en el ámbito naval. Asimismo, remarcan su compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas de vanguardia que den respuesta a las necesidades estratégicas de sus clientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
  2. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  3. Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
  4. Castelldefels y Gavà trabajan para recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias e inundaciones
  5. Castelldefels informa sobre qué hacer en caso de encontrarse una tortuga en la playa: 'Estamos en temporada de nidificación
  6. El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
  7. Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%
  8. Un conocido actor con cáncer colorrectal desvela la señal que ignoró: 'No tenía ni idea

La ONU insta a tomar medidas inmediatas por el impacto "grave" del calor en la salud de los trabajadores

La ONU insta a tomar medidas inmediatas por el impacto "grave" del calor en la salud de los trabajadores

¿Puedo tener varias cuentas remuneradas al mismo tiempo? Guía completa 2025

¿Puedo tener varias cuentas remuneradas al mismo tiempo? Guía completa 2025

Fiesta Mayor de Viladecans 2025: fecha y hora de conciertos y actividades

Fiesta Mayor de Viladecans 2025: fecha y hora de conciertos y actividades

Barcelona y los socorristas negocian una salida a la huelga con posturas todavía alejadas

Barcelona y los socorristas negocian una salida a la huelga con posturas todavía alejadas

Sants prepara sus calles para las fiestas

Sants prepara sus calles para las fiestas

Barcelona ganó un 5,58 de turistas en julio, pero perdió un 1,3% de pernoctaciones y gasto

Barcelona ganó un 5,58 de turistas en julio, pero perdió un 1,3% de pernoctaciones y gasto

Níger anuncia que ha matado al líder de Boko Haram en una operación en el lago Chad

Níger anuncia que ha matado al líder de Boko Haram en una operación en el lago Chad

Un ayuntamiento del Empordà suspende el permiso de rodaje al cineasta tarraconense Martí Guarch, acusado de agresión sexual a una menor

Un ayuntamiento del Empordà suspende el permiso de rodaje al cineasta tarraconense Martí Guarch, acusado de agresión sexual a una menor