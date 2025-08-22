Navantia logra un contrato en la Marina Tailandesa y modernizará dos de sus patrulleros

Navantia ha firmado un contrato con la Real Marina de Tailandia para llevar a cabo la modernización de dos patrulleros de la clase Pattani, cuyos sistemas presentan un alto grado de obsolescencia.

Se trata del segundo acuerdo alcanzado este año entre la compañía española y la Marina tailandesa, lo que consolida su posición en el sudeste asiático. El pasado mes de abril, Navantia ya resultó adjudicataria de un contrato para modernizar un buque de asalto anfibio tipo LPD. Cabe recordar, además, que el grupo fue responsable de la construcción del portahelicópteros HTMS Chakri Naruebet (911), considerado el buque insignia de la flota tailandesa.

El nuevo encargo contempla la ingeniería, el suministro y la integración de un moderno sistema de combate, cuyo núcleo será el Catiz, desarrollado por Navantia Sistemas. Este se complementará con otras soluciones avanzadas aportadas por distintos fabricantes.

El contrato incluye también la entrega de documentación de apoyo al ciclo de vida de los buques, así como la formación de las dotaciones en operación y mantenimiento.

Desde Navantia subrayan que este proyecto pone en valor su experiencia en programas de modernización y su capacidad para proporcionar servicios de alto valor añadido en el ámbito naval. Asimismo, remarcan su compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas de vanguardia que den respuesta a las necesidades estratégicas de sus clientes.