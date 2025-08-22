Sector bancario
JP Morgan vuelve a convertirse en accionista significativo del Sabadell en plena OPA hostil de BBVA
El mayor banco de EEUU eleva su participación en Sabadell al 1% con más de 53 millones de títulos, valorados en 182 millones de euros, en un contexto marcado por la ofensiva de BBVA
El que es el banco más grande de Estados Unidos, una de las mayores entidades financieras del mundo y asesor del BBVA en la OPA que lanzó sobre el Banco Sabadell, ha vuelto a elevar su participación sobre el banco liderado por Josep Oliu por encima del 1%. Así, el banco estadounidense pasa a figurar de nuevo en la lista de accionistas significativos mientras dos meses después de que JP Morgan notificase por primera vez una posición del 1,431% en el capital del Sabadell. Semanas después, el 25 de julio, la redujo al 0,985%, perdiendo la categoría de accionista relevante. Ahora, sin embargo, vuelve a retomar ese título y superar el umbral del 1%.
La mayor parte de su participación la ostenta mediante acciones (0,901%) y, en menor medida, a través de instrumentos financieros (0,108%). En total, controla unos 53 millones de títulos, valorados en 182 millones de euros.
Además de JP Morgan, en los últimos meses otros grandes fondos han reajustado su posición en el Sabadell. Dimensional Fund Advisors recortó su participación del 3,629% (30 de junio) al 3,455% (julio). Por su parte, BlackRock mueve su posición prácticamente a diario y actualmente posee el 6,748%, manteniéndose como el principal accionista de Sabadell.
Reacciones en bolsa
En la sesión de este viernes, Sabadell cotizó prácticamente plano, con una ligera subida del 0,03%, hasta los 3,422 euros por acción. No obstante, en lo que va de año acumula una revalorización superior al 80%.
El banco catalán también ha batido récords en materia de remuneración, hasta situarse entre las entidades europeas con mayor rentabilidad por dividendo, que alcanzará el 24%. Esta cifra incluye dividendos ordinarios, extraordinarios y recompras de acciones propias, configurando una retribución histórica desplegada como principal línea de defensa frente a la opa de BBVA.
De este modo, el movimiento de JP Morgan se enmarca en un contexto dominado por la inminente oferta de BBVA sobre Sabadell, prevista para las próximas semanas. Cabe destacar que el banco estadounidense, además, es uno de los asesores de BBVA en esta operación.
