Los despidos vía ERE repuntan un 78% en Catalunya y 5.888 personas perdieron el empleo hasta julio

Un total de 5.888 trabajadores han sido despedidos mediante un expediente de regulación de empleo (ERE) en Catalunya en lo que va de año. La cifra, que agrupa todos aquellos ceses colectivos anunciados y cerrados entre enero y julio de este 2025, es un 78% mayor que la registrada durante el mismo periodo del año anterior, según los datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat. A falta de ver cómo evoluciona el tejido empresarial y la economía durante la segunda mitad del año, este 2025 ya apunta como uno de los ejercicios con mayor volumen de despidos colectivos de la última década.

El mercado laboral catalán se encuentra en plena ebullición, con unas cifras de empleo récord que rozan los 4 millones de trabajadores en activo. Pero esas mismas magnitudes también provocan que cuando una empresa toma la decisión de cerrar o reestructurarse, los expedientes acumulan un número elevado de despidos. Compañías como Freixenet, Telus (la moderadora de contenidos de Facebook) o King (la creadora del videojuegos Candy Crush) aparecen en la lista de firmas que han cesado a empleados en lo que va de año. Esta última cesó a 66 trabajadores de sus estudios en el 22@ de Barcelona y pactó el expediente con los sindicatos la semana pasada.

Dentro de la lista de 141 compañías que han materializado un ere durante los siete primeros meses del año hay algunas que lo han hecho para cerrar definitivamente su actividad y otras donde la afectación ha sido menor y el recorte de plantilla parcial. En el primero grupo figuran, entre otras, dos compañías que hasta hace poco estaban ubicadas una en frente de la otra. Por un lado, el fabricante cartones Reno de Medici (RDM Group) y, por el otro, la imprenta comercial Eurohueco. Ambos ubicados en el polígono de Castellbisbal, el primero pactó el expediente, con 228 despidos, en julio y el segundo, con 150 afectados, algo antes, en marzo. Ambos clausuraron definitivamente sus factorías y dejaron baldíos sus terrenos, a la espera de nuevo proyecto (industrial o no).

Otras empresas también han recurrido a un ere, pero no con la intención de cerrar, sino para recortar parte de la plantilla y/o reorientar su negocio. Ha sido el caso de la empresa de 'call centers' CPM, que cesó en su centro de la calle Felip II de Barcelona a 536 personas y pactó el expediente en abril.