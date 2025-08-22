Descubre las últimas Oportunidades Laborales en Álava, La Rioja y Burgos

En un mundo laboral cada vez más competitivo, estar al tanto de las mejores oportunidades laborales se vuelve crucial. En este artículo, te presentamos una selección de vacantes disponibles actualmente en importantes sectores de la industria en España, especialmente en Vitoria-Gasteiz, Logroño y Burgos. Estas posiciones ofrecen una gama diversa de puestos desde reparto y atención al cliente, hasta mantenimiento industrial y roles administrativos. A continuación, te proporcionamos un análisis detallado de cada oferta de empleo para que puedas encontrar la que mejor se adapta a tus habilidades y expectativas.

Repartidor/a con carnet B

Adecco Vitoria busca Repartidores/as con carnet B para una reconocida empresa de logística y distribución en Vitoria-Gasteiz. Las principales responsabilidades incluyen garantizar entregas eficientes y seguras en la ciudad y sus alrededores. Esta posición está diseñada para los apasionados de la conducción y aquellos que disfrutan de un entorno laboral dinámico y activo. El salario se complementará con un incentivo adicional de 500€ por completar el proyecto. El trabajo contempla una jornada flexible de lunes a domingo y la posibilidad de contrato de continuidad. Se valora la experiencia en reparto y se requiere disponibilidad inmediata.

Encargado/a de Servicio de Mantenimiento

Si tienes experiencia en el sector industrial y buscas un cargo de mayor responsabilidad, Adecco Selección Vitoria te ofrece la posición de Encargado/a de Servicio de Mantenimiento. Tu principal tarea será liderar la operación del mantenimiento productivo, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad. Las responsabilidades incluyen supervisar las actividades diarias del servicio, coordinar recursos y tiempos con el cliente, mantener comunicación constante con el cliente y gestionar la facturación del proyecto. Ofrecemos un salario competitivo de hasta 35.000€ anuales, y buscamos personas con más de cinco años de experiencia en puestos similares dentro de entornos industriales. Se valorarán formaciones complementarias en áreas relacionadas y una fuerte capacidad de análisis y resolución de problemas.

Agente de Atención al Cliente - Moda y Lifestyle

GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ESPAÑA invita a interesados en trabajar en el sector de moda y lifestyle para unirse a su equipo como Agente de Atención al Cliente. La posición es totalmente remota, permitiendo trabajar desde la comodidad de tu hogar. La principal responsabilidad será atender llamadas y comunicaciones de correo electrónico para ayudar a los clientes en sus compras y devoluciones. Se busca personas con un dominio fluido de alemán y algun idioma nórdico, como danés, sueco, finlandés o noruego. Ofrecemos beneficios atractivos, como descuentos para empleados, seguro médico privado, y la oportunidad de desarrollo profesional continuo. Esta oferta es ideal para quienes valoran la conciliación familiar y un espíritu de equipo auténtico.

Promotor/a Deportivo/a Especialidad Running

Adecco Outsourcing busca Promotor/a Deportivo/a con experiencia en running para promocionar una reconocida marca deportiva en Vitoria-Gasteiz. La posición es perfecta para quienes disfrutan del contacto directo con los clientes y tienen pasión por el running y trail running. Las funciones incluyen la representación activa de la marca, asesoramiento personalizado y recogida de feedback de los usuarios. Ofrecen un salario atractivo, con dietas incluyendo kilometraje o parking si procede. Este es un contrato fijo discontinuo con horarios de trabajo detallados para sábados específicos de septiembre y octubre.

Administrativo/a

Si tienes experiencia en el área administrativa y te interesa la prevención de riesgos laborales, Adecco ofrece una oportunidad como Administrativo/a en el departamento de prevención en una empresa de logística en Nanclares de la Oca / Langraiz Oka. Buscamos candidatos con experiencia en gestión documental y apoyo en la prevención de riesgos laborales. Se valora experiencia previa en cargos similares y un Grado Superior relacionado con gestión administrativa. Esta es una excelente oportunidad para desarrollarte profesionalmente en una empresa que valora la igualdad de oportunidades y el talento sin etiquetas.

Técnico/a Electromecánico/a

Gurpea, una empresa consolidada con más de 20 años de experiencia en servicios industriales, ofrece la posición de Técnico/a Electromecánico/a en sus instalaciones de Logroño. Las tareas incluyen mantenimiento correctivo y preventivo, además de la implementación de mejoras técnicas en equipos de producción. Ofrecemos un contrato indefinido, estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo en un entorno de servicios industriales líderes, con un crecimiento profesional garantizado. El salario está alineado a la experiencia del candidato, dentro del convenio de Industria Siderometalúrgica.

Mozo/a Carretillero

Grupo Crit busca Mozo/a Carretillero con licencia vigente en Burgos para su equipo. Las responsabilidades incluyen la carga y descarga de mercancías manualmente y mediante el uso de transpaleta eléctrica. La oferta incluye un salario competitivo y contrato inicial a través de ETT. Esta es tu oportunidad de unirte a un entorno dinámico y motivador con posibilidad de desarrollo profesional en una empresa en crecimiento constante. Se valoran, además, el conocimiento de normativas de seguridad en el manejo de carretillas.

En resumen, esas ofertas laborales presentan una variedad de emocionantes oportunidades para potenciar tu carrera, sea cual sea tu experiencia o preferencias. No pierdas la oportunidad de aplicar a estas vacantes y avanzar profesionalmente mientras exploras el mercado laboral actual. ¡Buena suerte!

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.