Wallbox sufre una fuga de consejeros, cronifica sus pérdidas y se asoma al abismo

En noviembre de 2021, Wallbox llegó a valer 3.000 millones de dólares en bolsa, más de 2.300 millones de euros. La empresa catalana de cargadores de coche eléctrico vale hoy 62 millones de euros, en la que es una de las caídas más abruptas que ha visto el sector empresarial del país en los últimos años. Y según ha podido saber EL PERIÓDICO, atraviesa una crisis que compromete incluso su continuidad.

La historia de Wallbox es la de una acelerada sucesión de altibajos que arranca con su inclusión en la exclusiva lista de unicornios catalanes. Esta categoría la obtienen las empresas tecnológicas que alcanzan los 1.000 millones de euros de valor y tuvo una pionera en eDreams, a la que siguieron Glovo, la propia Wallbox, TravelPerk y Factorial. Sin embargo, la compañía de cargadores no ha conseguido ser rentable en la década que ha pasado desde su fundación.

El último capítulo de esta debacle por entregas se vivió el pasado 31 de julio con la publicación de los resultados del segundo trimestre del año. "La compañía ha mejorado su resultado neto un 42,2% respecto al segundo trimestre de 2024, hasta los -16,1 millones de euros, consolidando así los avances realizados en la gestión operativa y el fortalecimiento financiero", explicaba la compañía.

Fuentes cercanas a la empresa, no obstante, tenían una mirada mucho más crítica de esos resultados. Apuntaban que los 38,3 millones de ingresos eran 48,8 en junio de 2024, lo que supone una caída del 22% interanual. Y sobre todo señalaban un dato especialmente preocupante: la caja que tiene la compañía fundada por Enric Asunción para hacer frente a su situación. En los resultados se apunta que el efectivo asciende a 27 millones (32 incluyendo líneas de crédito).

Fuentes consultadas por este diario apuntan que con unas pérdidas de 16 millones (que fueron 18 en el primer trimestre) hay caja para resistir medio año. Pero las mismas fuentes señalan que el efectivo real con que cuenta Wallbox puede ser muy inferior a esa cifra y creen incluso que la empresa podría tener problemas para resistir este trimestre.

La deuda, habitual en empresas emergentes, agrava la situación, ya que Wallbox debe 182 millones de euros. La empresa anunció en mayo un acuerdo para renegociar las condiciones de vencimiento de la deuda con sus principales bancos acreedores y obtener oxígeno a corto plazo.

Alternativas complejas

Lo cierto es que el ambiente en la empresa dista mucho de ser optimista. “Hay mucha preocupación y lo vemos muy negro”, apunta una voz conocedora de la situación de la compañía.

En el sector apuntan que las soluciones para Wallbox son difíciles. La primera pasaría por una ampliación de capital, un escenario complejo después de las cinco operaciones que ya ha protagonizado desde junio de 2023. La última de ellas se vivió este pasado mes de junio, cuando la empresa cerró una ronda de 13 millones liderada por el Estado, que invirtió 8,3 millones a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta inversión sitúa al Estado como el segundo principal accionista de la empresa.

La segunda solución podría ser una compra por parte de la norteamericana Generac Holdings, que opera en el mismo sector que Wallbox y que ya es a día de hoy su principal accionista con un 11,6% de acciones. Generac es uno de los grandes jugadores del mercado de cargadores y tiene una capitalización superior a los 11.000 millones de dólares.

La tercera, la peor para una empresa que tiene 900 trabajadores y que opera en 17 países, pasaría por el concurso de acreedores. Consultada por EL PERIÓDICO, Wallbox no ha querido hacer comentarios ni detallar cómo afrontará la compleja situación que vive.

Estampida en el consejo

Las dificultades que vive Wallbox han tenido reflejo en su consejo de administración. Actualmente lo componen seis miembros, con Enric Asunción al frente. Junto a él, Francisco Riberas (presidente de Gestamp), Beatriz González y Juan González (del fondo de capital riesgo Seaya Ventures), Ferdinand Schlutius (en representación de ABL, absorbida por Wallbox en 2023) y Jordi Lainz (que fue hasta 2024 director financiero de la compañía).

Sin embargo, en los últimos meses se ha producido una auténtica estampida de consejeros de la compañía. Estos movimientos han comportado el adiós repentino de consejeros como Justin Mirro, presidente de Kensington Partners, o Paolo Campinoti, que estaba en el órgano de control en representación de Generac. Y según ha podido confirmar EL PERIÓDICO en la documentación de la empresa ante el regulador bursátil norteamericano, la SEC, el 30 de junio se confirmó la no continuidad de otros cuatro consejeros. Es el caso de la financiera norteamericana Donna Kinzel y de un peso pesado como Dieter Zetsche, presidente del gigante del turismo TUI y expresidente de la automovilística Daimler. Tampoco renovaron como consejeros David Mesonero, que estaba en el órgano de control de la mano de Iberdrola, ni Pol Soler, consejero delegado de Quadis.

En total, el consejo de administración ha perdido a seis miembros en sólo tres meses. La empresa ha explicado en las últimas semanas que la reducción del consejo responde a un “esfuerzo por optimizar la estructura de gobernanza y buscar una toma de decisiones más ágil”.

A la espera de futuros acontecimientos, Wallbox rearmaba esta semana su confianza con el anuncio de que el regulador de la bolsa norteamericana ha hecho público que vuelve a cumplir con los criterios de cotización. De esta forma se disipan las dudas sobre su continuidad en el parqué neoyorquino que habían sobrevolado a la compañía en las últimas semanas.