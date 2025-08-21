UGT rechaza un convenio laboral de hostelería a la baja en Catalunya en un año con récord de turistas

El sindicato UGT no firmará un convenio de hostelería a la baja en Catalunya "en un año con unos beneficios récord, con una presencia de turistas récord", ha defendido el secretario general de la organización, Pepe Álvarez, que ha participado en una concentración del sector en la plaza de Catalunya de Barcelona. Más de un centenar de trabajadores de la hostelería, algunos de ellos ataviados con gorros de cocinero, han cortado la calle y han solicitado un convenio "digno".

Álvarez ha explicado que han convocado esta protesta en agosto para evidenciar que uno de los sectores fundamentales en este país, junto al de los bomberos forestales, está trabajando en "unas condiciones económicas absolutamente inaceptables". También ha insistido en que en el sector de la hostelería se hacen "millones de horas extraordinarias" que no son retribuidas y que, en el caso concreto de Catalunya considera gravísimo, en sus palabras textuales, que la patronal no haya avanzado en un convenio colectivo digno.

El sector reclama un acuerdo en la línea de lo pactado en Baleares, donde se ha pactado un incremento salarial del 13,3% en tres años. La única razón de que no se haga lo mismo en Catalunya, según Álvarez, es que la patronal quiere "amasar más y más dinero", una cuestión que considera que le llevará a la ruina cuando dejen de encontrar trabajadores.

Corte de calle de los trabajadores de la hostelería para reclamar la firma de su nuevo convenio laboral, este jueves, en la plaza de Catalunya de Barcelona. / Jordi Cotrina / EPC

"El comportamiento de la patronal con los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería de Catalunya es de verdadera rata, que lo quieren todo para ellos, que no quieren redistribuir la riqueza que está generando este sector", ha apostillado el secretario general de UGT. Álvarez ha aprovechado para recordar a las administraciones que desde el sindicato no van a permitir que los servicios mínimos impidan el desarrollo de una eventual huelga, como está ocurriendo en otros sectores en estos momentos, en referencia a la de Ryanair.

Por su parte, el secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha dicho que la patronal de hostelería está teniendo una actitud "irresponsable", según ha manifestado acompañado del secretario general de la FeSMC-UGT de Catalunya, Òscar López Chamosa. Ha añadido que no hay "ningún argumento" para justificar que el convenio de hostelería no se haya firmado y se ha dirigido a la patronal para pedir que después no se queje de que no encuentran personal si no resuelve la cuestión de los horarios y del salario, que está encallada. "El convenio colectivo está en las 1.790 horas, lejos de las 37 y media, que es nuestra reivindicación actual", ha insistido Ros, que ha asegurado que la gente prefiere trabajar en otros sectores por la desestructuración de salarios y de las horas extra no remuneradas en la hostelería.

Ha precisado que la patronal no quiere firmar el convenio antes del verano para no aplicar el incremento salarial a la gente que está trabajando de temporada con efecto retroactivo y les ha tildado de "tacaños".