MERCADO LABORAL
Estos son los tres nuevos derechos laborales que disfrutarán empleadas del hogar a partir de enero de 2026
Aunque la norma ya está publicada, estas mejoras serán obligatorias desde el 1 de enero de 2026, una vez transcurran los plazos para desarrollar las herramientas necesarias
Celia LópezCelia López
Redactora de 'activos', el vertical de economía de Prensa Ibérica
Periodista especializada en información económica. Graduada en Historia y en Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos. He completado el Máster de Periodismo UAM-El País y el Título de Especialista en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. He pasado por las redacciones de Radio Praga, El Mundo, El País, Revista Atalayar y Vozpópuli
El Real Decreto 893/2024, aprobado el 10 de septiembre, introduce tres nuevos derechos fundamentales para las empleadas del hogar en España. Aunque la norma ya está publicada, estas mejoras serán obligatorias desde el 1 de enero de 2026, una vez transcurran los plazos para desarrollar las herramientas necesarias.
Los nuevos derechos de los que disfrutarán las empleadas del hogar incluyen la evaluación de riesgos laborales en el domicilio, los empleados estarán obligados a realizar una evaluación de riesgos laborales en la vivienda donde trabajaba las empleadas. Para facilitar este cumplimiento, el INSST desarrollará una herramienta online gratuita que estará disponible en la web del Ministerio de Trabajo en los próximos meses. Al contratar por primera vez, los trabajadores recibirán una formación en materia de prevención de riesgos laborales, centrada en las tareas domésticas. Esta formación será única y deberá incluirse, preferiblemente, dentro de la jornada laboral, o compensarse con descanso equivalente si se realiza fuera de ella. También se establecerán reconocimientos médicos gratuitos cada tres años. La obligatoriedad de estos reconocimientos, realizados por el Sistema Nacional de Salud, servirá para monitorizar posibles efectos negativos derivados del trabajo doméstico.
Además de los tres derechos principales, el Real Decreto 893/2024 amplía la protección integral del colectivo:
- El derecho a interrumpir labores o abandonar el domicilio ante un peligro grave e inminente, sin que esto implique despido o sea considerado como abandono voluntario
- Protocolos contra la violencia y el acoso laboral, incluyendo el deber del INSST de desarrollar un protocolo específico que proteja a las empleadas del hogar frente a estas situaciones
Por lo tanto, desde el próximo 1 de enero de 2026, las empleadas del hogar en España dispondrán de nuevas garantías laborales gracias al Real Decreto 893/2024. Estos avances (evaluación de riesgos, formación, reconocimientos médicos gratuitos, protección ante riesgos graves y protocolos contra acoso) representan nuevos derechos laborales para dignificar el trabajo de las empleadas domésticas y ampliar la protección laboral del colectivo.
