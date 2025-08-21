El emprendimiento como motor de la empresa familiar

Emprendedores digitalizando su negocio. / Jacob Lund

Una de las capacidades más valoradas de los emprendedores es ver oportunidades donde hay obstáculos. En un momento como el actual, esta capacidad es aún más valorada, sobre todo en la empresa familiar. Este tipo de compañías tienen más facultados para reinventarse ante las dificultades. Este 21 de agosto, Día Internacional del Emprendedor, reflexionamos sobre cómo el espíritu emprendedor, además de ser el origen de toda empresa familiar, se convierte en el motor que la impulsa en las distintas etapas de su vida.

La disrupción tecnológica está marcando el paso del cambio constante en nuestra manera de vivir y de ofrecer servicios. Esto, unido a una globalización completa y una mayor concienciación con la sostenibilidad, ha hecho que se modifiquen tanto los patrones de consumo como la forma en que las empresas miran al mundo. En este entorno tan competitivo y cambiante, las compañías se ven obligadas a innovar y optimizar recursos para salir adelante. Y la empresa familiar no es ajena a estos retos. De hecho, su naturaleza y ADN las hace posicionarse de forma única para afrontarlos, pues su visión de largo plazo, su intención de trascender y el espíritu de relevo generacional se convierten en ventajas notables en tiempos de cambio.

Toda empresa familiar nace de un acto de emprendimiento: una persona o grupo familiar detecta una oportunidad y pone en marcha un proyecto. Se dice fácil, pero es un proceso donde uno arriesga todo porque cree en una idea, y no siempre sale bien. Ese impulso inicial, ese afán de crear, sienta las bases de la cultura organizacional. Esta es una de las diferencias con otro tipo de corporaciones: en la empresa familiar, el compromiso personal juega un papel decisivo, y tiene una faceta emocional indiscutible. . Pero el carácter emprendedor no se agota y se limita al momento único en el que se funda o comienza a andar una compañía. A lo largo de las generaciones, las empresas familiares que perduran son aquellas que logran mantener vivo ese espíritu emprendedor, adaptándolo a las necesidades del mercado.

La empresa familiar cuenta con características que pasan por virtudes cuando se trata de pervivir: la principal es la visión a largo plazo. No se quiere decir con esto que no exista una voluntad de obtener beneficios inmediatos, pero sí que existe un margen más flexible a la hora de planificar los proyectos y apostar por un crecimiento sostenible. Otra característica es ese valor íntimo, personal, la reputación ligada a un apellido. Esto supone un compromiso adicional a la hora de potenciar la calidad y el servicio que ofrezca la compañía. Esta característica también afecta a la toma de decisiones; por lo general, la empresa familiar tiene una mayor agilidad a la hora de decidir por su menor volumen burocrático. Por último, podríamos hablar del relevo generacional. El espíritu emprendedor se mantiene de generación en generación y mantiene ese carácter novedoso, pues cada línea generacional cuenta con su propia visión e idiosincrasia. Esto hace tener capacidad de adaptarse al curso del tiempo sin perder su esencia.

El emprendimiento, carrera de obstáculos

El emprendimiento no es, no obstante, una autopista directa hacia el éxito. Más al contrario, estaríamos hablando de una carretera secundaria con bifurcaciones, baches y distracciones que implican algunas situaciones de conflicto: por ejemplo, a la hora de tomar decisiones o en cambios de rumbo estructurales. La resistencia al cambio, presente en algunas generaciones que se anclan en el origen, puede frenar la innovación. La misma sucesión de la que hablábamos antes también puede suponer un riesgo si no se sustenta en la formación continua y la transmisión de los valores familiares y empresariales, que al fin y al cabo son la nota diferenciadora. Para que el emprendimiento siga siendo el motor de la empresa familiar de manera efectiva es fundamental atraer talento externo, fomentar la innovación interna, y, sobre todo, dar un amplio margen para que cada generación tenga su espacio de proponer, crear o modificar lo ya existente.

En este Día del Emprendedor, es importante reconocer el valor del emprendimiento como fuerza de transformación y pervivencia de una compañía. La semilla que originó que una idea se convirtiese en una empresa, será la que sirva de impulsora para su continuidad en un mundo cambiante e incierto.