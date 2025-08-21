¿Cuáles son las diez calles más caras de España para comprar una casa? De La Zagaleta a Sant Andreu de Llavaneres

Vivir en la Costa del Sol sigue siendo un lujo al alcance de muy pocos. La urbanización de La Zagaleta, en el municipio de Benahavís, es el lugar de España donde comprar una casa es más caro. De media, los propietarios piden de media más de 12,3 millones de euros a quienes aspiran con alzarse con uno de los chalés en la zona, según el último estudio del portal inmobiliario Idealista, que vuelve a situar a Málaga como epicentro del mercado residencial de lujo.

En segunda posición se encuentra la avenida Supermaresme, en la localidad de Sant Andreu de Llavaneres, ubicada en el área metropolitana de Barcelona. Adquirir aquí una vivienda cuesta de media 9 millones. El tercer puesto lo ocupa Mallorca, con el Camí des Salinar, en el municipio Andratx, donde la media se sitúa en 8,9 millones; seguido de la calle Binicaubell, en Palma, donde la factura media asciende hasta los 8,8 millones. El quinto puesto lo ocupa también una calle de Benahavís, la carretera A-397, donde los precios ascienden hasta los 8,6 millones.

Marbella ocupa otras cuatro posiciones en el 'top 10': la calle Vivaldi y la calle Albinoni se sitúan en sexta y séptima posición, respectivamente, ambas con precios medios de alrededor de 7,6 millones de euros; mientras la calle Wagner y la urbanización Cascada de Camoján cierran el ránking con el noveno y décimo, con precios de 7 y 6,8 millones respectivamente. El octavo puesto lo atesora el carrer Congre, también en Andratx, donde comprar un inmueble exige de media 7,1 millones.

Madrid o Canarias, más de cinco millones

Fuera de las zonas antes mencionadas, nueve regiones superan el millón de euros de media. Entre ellas destaca Canarias, donde la avenida de la Macaronesia, en Adeje, cuesta 6,4 millones; el paseo del Conde de los Gaitanes en La Moraleja, en las afueras de Madrid, se eleva hasta los 5,4 millones; o la Comunidad Valenciana, con el carrer Puerto Andratx de Alicante, se sitúa en 4,9 millones. Galicia, País Vasco y Cantabria completan el grupo, con las arterías Arquitecto Antonio Comingues (Vigo), Miraconcha (San Sebastián) y Castelar (Santander), respectivamente, con precios medios entre uno y dos millones.

En el extremo contrario, Navarra no dispone de ninguna calle de 'megalujo', ya que la más cara es la avenida Pío XII, en Pamplona, y una vivienda vale de media poco más de 300.000 euros. Casos similares ocurren en Castilla-La Mancha o Asturias, donde las vías más caras, la Urbanización Pinares del Júcar (Albacete) y calle Cervantes (Oviedo) apenas superan ligeramente el medio milón de euros, según los datos recopilados por Idealista.