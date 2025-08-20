Dos casas ubicadas en la Costa del Sol, las propiedades más caras de España

Dos viviendas ubicadas en la Costa del Sol, una de las zonas con el mercado inmobiliario más exclusivo de España, son las dos propiedades más caras que están a la venta en el país.

La comarca alberga, además, a siete de las diez viviendas de mayor valor económico de España, según un informe que ha elaborado el portal especializado en el sector inmobiliario Idealista. Las otras tres se encuentran en Mallorca e Ibiza.

La propiedad con el precio de compra más alto de España se encuentra en la Milla de Oro de Marbella, el tramo que conecta el núcleo urbano del municipio con Puerto Banús. Se trata de una mansión de unos 1.600 metros cuadrados de superficie, con nueve habitaciones y una parcela de 5.000 metros cuadrados de extensión con jardín y piscina y cuyo coste es de 50 millones de euros.

En la segunda posición de la lista de las viviendas más caras de España figura la finca La Madrugada, situada en Estepona y cuyo precio es de 40 millones de euros.

La propiedad cuenta con 17 habitaciones, 16 baños y una superficie de 4.300 metros cuadrados.

En el quinto puesto de la clasificación se encuentra una villa en la exclusiva urbanización La Zagaleta, en Benahavís, de 8.000 metros cuadrados de superficie y 2.200 metros cuadrados construidos.

La vivienda, que cuenta con ventanales a doble altura y vistas panorámicas al mar Mediterráneo, está a la venta por 30 millones de euros.

Le sigue, también con un precio de venta de 30 millones de euros, una mansión en Puerto Banús de 1.685 metros cuadrados de superficie.

La vivienda combina la arquitectura mediterránea clásica con elementos contemporáneos y está ubicada a poca distancia del mar.

Casas en la montaña y el mar

También en Marbella figuran la séptima y novena propiedades más caras de España. Una de ellas, con un precio de 29,5 millones de euros, es una mansión de 2.500 metros cuadrados de superficie ubicada en la exclusiva urbanización Cascada de Camoján con nueve habitaciones y seguridad durante las 24 horas del día; mientras la otra, que se puede adquirir por 25 millones de euros, es una mansión en primera línea de playa en la zona de Los Monteros, diseño clásico, vistas panorámicas al mar, jardín japonés, piscina y amplias zonas de ocio al aire libre.

Cierra la clasificación de las diez casas más caras de España una villa en Benahavís que cuenta con un diseño vanguardista que combina forma, textura y espacio y un precio de venta de 24,7 millones de euros.

La mansión Villa Solitaire, ubicada en Palma y disponible por 39,5 millones de euros, es la tercera vivienda más cara de España, según Idealista. La casa, inspirada en velas de barco, tiene siete dormitorios, dos piscinas y un cine al aire libre en la azotea.

La cuarta y octava viviendas más caras de España, ubicadas en Ibiza y Mallorca, tienen un precio de venta conjunto de 60 millones de euros.