PRESTACIONES
El SEPE lo aclara: no basta con tener días cotizados, así debes solicitar el paro
Muchos trabajadores piensan que, al ser despedidos, automáticamente están en paro, pero esto no es necesariamente así
Celia LópezCelia López
Redactora de 'activos', el vertical de economía de Prensa Ibérica
Periodista especializada en información económica. Graduada en Historia y en Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos. He completado el Máster de Periodismo UAM-El País y el Título de Especialista en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. He pasado por las redacciones de Radio Praga, El Mundo, El País, Revista Atalayar y Vozpópuli
El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha aclarado una duda que es muy común: aunque tengas los días cotizados necesarios, no podrás solicitar la prestación por desempleo si aún no estás en situación legal de desempleo, como ocurre con las vacaciones no disfrutas que sí están incluidas en el finiquito. Muchos piensan que, al ser despedidos, automáticamente están en paro. Sin embargo, si se tienen días de vacaciones pendientes que la empresa paga en la liquidación, ese periodo cuenta como alta, ya que sigue activa la cotización de la Seguridad Social
Muchos trabajadores piensan que, al ser despedido, automáticamente se encuentran en paro. Sin embargo, si se tienen días de vacaciones pendientes que la empresa paga en la liquidación, ese periodo cuenta como alta, ya que sigue activa la cotización a la Seguridad Social. Solo podrás solicitar la prestación después de que finalice ese periodo de vacaciones pagadas, pues en ese momento si que pasarás a estar legalmente desempleado. Una vez concluido ese periodo, tienes un plazo máximo de 15 días hábiles para presentar la solicitud de paro, que puede hacerse de forma online o presencial
Otros requisitos para pedir el paro
Además de estar en situación legal de desempleo y haber cotizadas un mínimo de 360 días, para cobrar el paro también debes cumplir los siguientes requisitos:
- Estar afiliado y en alta (o asimilado de alta) en la Seguridad Social
- Estar inscrito como demandante de empleo
- No haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación
- No estar percibiendo pensiones incompatibles con el paro
Por lo tanto, debes tener muy en cuenta que aunque hayas acumulado los días cotizados neceasrioas (mínimo de 360), no podrás acceder a la prestación por desempleo si tu relación labotal finalizó con vacaciones pagadas pendientes, ya que durante ese intervalo sigues cotizando y no serás considerado legalmente como desempleado. Solo una vez finalizado ese periodo podrás iniciar la solicitud de paro dentro de los 15 días hábiles siguientes. Asegúrate de cumplir con los demás requisitos habituales (alta Seguridad Social, demandante de empleo).
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
- ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
- El Mundo Today | Un británico le roba la cartera a un turista en la Rambla para sentirse plenamente integrado en Barcelona
- Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, sobre la subida de las pensiones: 'Supera con holgura el salario más frecuente
- Jeremy Clarkson ('Top Gear') carga contra una ciudad española: “Es el peor lugar en el que he estado”
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos